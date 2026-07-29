Davutoğlu, yaptığı açıklamada, Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarıyla gerçekleştirdikleri görüşmelerin ardından siyasetten çekilme ve partinin siyasi faaliyetlerine son verme kararı aldıklarını ifade etti.

Açıklamasında, "Gelecek Partisi'ni bugüne taşıyan dava arkadaşlarımızla yaptığımız istişareler neticesinde, kirlenmiş siyasi iklimin bir parçası olmamak amacıyla parti siyasetinden çekilme ve Gelecek Partisi'nin siyasi faaliyetlerini sonlandırma kararı almış bulunuyoruz." ifadelerini kullandı.

2019 yılında kurduğu Gelecek Partisi ile Türk siyasetinde yeni bir oluşuma öncülük eden Davutoğlu'nun bu kararı, siyasi kulislerde geniş yankı uyandırdı. Parti yönetiminin bundan sonraki süreçte hukuki ve idari işlemlere ilişkin yol haritasını kamuoyuyla paylaşması bekleniyor.

Davutoğlu'nun açıklamasının ardından Gelecek Partisi'nin resmî sürecine ilişkin ayrıntıların önümüzdeki günlerde netleşmesi bekleniyor. Resmî makamlar tarafından fesih sürecine ilişkin ayrıntılı bir açıklama henüz yapılmadı.