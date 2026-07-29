Antalya Büyükşehir Belediyesi (ABB) Başkan Vekili Büşra Özdemir, Manavgat Atatürk Kültür Merkezi'nde mahalle muhtarlarıyla bir araya geldiği toplantıda ilçenin altyapı geleceğini etkileyecek yeni yatırımları duyurdu. Görüşmede, Manavgat'a yönelik 5 milyar liralık ASAT yatırımlarının yanı sıra bölgenin su tedarik stratejisini değiştirecek büyük bir projenin detayları paylaşıldı.

Toplantıya Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek, ASAT

Genel Müdürü Cengiz Gülebay ve 106 mahalle muhtarı katılım sağladı. 28 Temmuz 2021'de başlayan Manavgat orman yangınının etkilerine atıfta bulunulan buluşmada, afet sonrası atılan adımlar değerlendirildi. Özdemir, Büyükşehir Belediyesi'nin itfaiye teşkilatını güçlendirmek amacıyla 325 yeni personel istihdam ettiğini ve uluslararası finansmanla filoya 58 tam donanımlı itfaiye aracı eklendiğini aktardı.

HEDEF AĞUSTOS SONU

Manavgat'ın içme suyu ve arıtma sorunlarının öncelikli yatırım planına alındığını vurgulayan Özdemir, arıtma tesisindeki kapasite artış çalışmalarının yüzde 70 seviyesine ulaştığını bildirdi. Tesisin ağustos ayı sonunda tam kapasiteyle hizmete girmesinin planlandığı ifade edildi.

ANTALYA'NIN İÇME SUYU STRATEJİSİ NEDEN DEĞİŞİYOR?

Mevcut durumda il genelinde içme suyunun yüzde 98'i yer altı kaynaklarından, yaklaşık 400 metre derinlikten çekilerek sağlanıyor. Bu yöntemin yüksek enerji maliyetleri ve operasyonel zorluklar yaratması, yerel yönetimleri alternatif su kaynaklarına yönlendiriyor. Dünya Bankası ve İller Bankası iş birliğiyle sağlanan 72 milyon avroluk finansman, yer altı sularına bağımlılığı azaltarak şehrin ilk yüzey suyu kullanımını Manavgat üzerinden başlatmayı hedefliyor.

Projenin 15 Ocak 2026 tarihi itibarıyla Cumhurbaşkanlığı Yatırım Programı'na dahil edildiğini belirten Özdemir, buluşmanın ardından sivil toplum kuruluşu temsilcileriyle de bir araya gelerek ilçedeki diğer talepleri dinledi. Manavgat Belediyesi Başkan Vekili Mehmet Çiçek ise iki belediye arasındaki koordinasyonun artarak süreceğini kaydetti.