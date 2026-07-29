Edinilen ilk bilgilere göre, yangın Fakırcalı Mahallesi Karaburun mevkisinde etkisini sürdürüyor. Bölgede etkili olan kuvvetli rüzgar nedeniyle alevlerin kısa sürede geniş bir alana yayıldığı belirtilirken, yangının Hüpürlü Mahallesi yönüne ilerlediği bildirildi.

Yangının yerleşim alanlarına yaklaşması üzerine ekipler ve yetkililer, vatandaşların güvenliğini sağlamak amacıyla tahliye çalışmalarına başladı. Hopurlu Mahallesi'ndeki bazı evlerin tedbir amacıyla boşaltıldığı öğrenildi.

Bölgede rüzgarın şiddetini artırması, söndürme çalışmalarını da güçleştiriyor. Ekiplerin yangını kontrol altına almak için havadan ve karadan yoğun müdahalesini sürdürdüğü bildirildi.

Yetkililer, vatandaşların yangın bölgesine yaklaşmamaları ve resmi kurumların uyarılarını takip etmeleri çağrısında bulundu.

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