Kırklareli'nde sanayi tesisinde meydana gelen patlama, bölgede büyük paniğe neden oldu. Olay, Organize Sanayi Bölgesi'nde faaliyet gösteren bir içecek fabrikasının bahçesinde bulunan yoğuşmalı kazanda meydana geldi.

Edinilen bilgilere göre, kazanda kaynak çalışması yapıldığı sırada henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir patlama yaşandı. Patlamanın etkisi çevrede de hissedilirken, ihbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi.

Ekipler seferber oldu

İhbarın ardından bölgeye AFAD, UMKE, sağlık, itfaiye ve polis ekipleri yönlendirildi. Güvenlik önlemleri alınırken, sağlık ekipleri patlamadan etkilenen işçilere müdahalede bulundu.

Ekiplerin yaptığı ilk incelemede işçilerden birinin olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi. Ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan diğer işçi ise doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi.

Vali Turan olay yerine geldi

Patlamanın ardından Kırklareli Valisi Uğur Turan da fabrikaya gelerek yetkililerden olayla ilgili bilgi aldı. Bölgede incelemelerde bulunan Turan, çalışmaların titizlikle sürdürüldüğünü ifade etti.

Soruşturma başlatıldı

Patlamanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde teknik inceleme başlatılırken, iş güvenliği kuralları ve kaynak çalışması sırasında yaşanan süreç de detaylı şekilde araştırılıyor.

Cumhuriyet savcılığının koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında patlamanın çıkış nedeni ve olası ihmal iddiaları tüm yönleriyle incelenecek. Yetkililer, olayla ilgili soruşturmanın sürdüğünü bildirdi.