DHA'nın aktardığı habere göre, Trakya bölgesinde etkili olan olumsuz hava ve deniz koşulları yetkilileri harekete geçirdi. Tekirdağ ve Kırklareli'de suda boğulma vakalarının önüne geçmek amacıyla üç ilçede denize girişlere bir günlük kısıtlama getirildi.

TEKİRDAĞ VE KIRKLARELİ'DE HANGİ İLÇELER YASAK KAPSAMINDA?

Tekirdağ Valiliği tarafından yapılan resmi açıklamada, 29 Temmuz 2026

Çarşamba günü için Saray ilçesi sınırları ile Marmaraereğlisi ilçesine bağlı Sultanköy Mahallesi'nde denize girilmesinin durdurulduğu bildirildi. Kararın, vatandaşların can güvenliğini sağlamak ve dalgalı denizde yaşanabilecek olası boğulma tehlikelerini önlemek maksadıyla alındığı vurgulandı.

Benzer bir uyarı da Kırklareli cephesinden geldi. Vize Kaymakamlığı, ilçe genelindeki tüm plajları kapsayacak şekilde bir günlük denize giriş yasağı kararı aldığını duyurdu. Açıklamada, bölgede etkisini sürdüren sert rüzgarların ve elverişsiz deniz şartlarının bu tedbiri zorunlu kıldığı ifade edildi.

KARADENİZ KIYILARINDA ÇEKEN AKINTI TEHLİKESİ NEDİR?

Özellikle Trakya'nın Karadeniz'e bakan kıyılarında yer alan Saray ve Vize gibi ilçeler, rüzgarlı havalarda çeken akıntı (rip akıntısı) riskiyle sıkça karşı karşıya kalıyor. Uzmanlar, kıyıya vuran dalgaların geri dönüşü sırasında oluşan bu güçlü akıntıların, profesyonel yüzücüleri bile açığa sürükleyebilecek potansiyele sahip olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yerel yönetimler, rüzgar hızının ve dalga boyunun arttığı günlerde önleyici bir tedbir olarak plajları geçici süreyle vatandaşların kullanımına kapatıyor.