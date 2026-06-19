Cinsel şiddet, psikolojik baskı ve yamyamlık fantezisi iddialarının ardından Hollywood'dan uzaklaşan 39 yaşındaki ABD'li aktör Armie Hammer, yıllar sonra sessizliğini bozdu. The Hollywood Reporter'a konuşan Hammer, hakkındaki ağır suçlamalar, evliliğinin bitişi ve kariyerinin çöküşüyle ilgili detaylı açıklamalarda bulundu.

"Call Me By Your Name" filmiyle büyük bir kariyer sıçraması yaşayan oyuncunun hayatı, eski kız arkadaşlarının art arda ortaya attığı şiddet iddialarıyla sarsılmıştı. Bu sürecin ardından eşi Elizabeth Chambers'tan boşanan ve sinema sektöründen tamamen dışlanan Hammer, çareyi Cayman Adaları'na gitmekte buldu. Oyuncu, burada bir süre emlakçılık yaparak gözlerden uzak bir yaşam sürdü.

"ÇİVİLER HALA ELLERİMDE" BENZETMESİ

The Hollywood Reporter'ın aktardığına göre, skandalın patlak verdiği ilk dönemde babası Michael Armand Hammer duruma müdahale edip karşı saldırıya geçmek istedi. Ancak Hammer, babasına karşı çıkarak mevcut durumu kabullenmeyi seçtiğini dile getirdi. Oyuncu, kariyerinin bitişini çarmıha gerilmeye benzeterek, "Ben zaten çarmıha gerildim, çiviler hala ellerimde. Ne yaparsak yapalım bu çarmıhtan inemeyeceğim" ifadelerini kullandı. Direnmenin sorunları büyüteceğine inandığı için Cayman Adaları'na gittiğini söyleyen aktörün bu dini benzetmesi, kamuoyunda yeni bir tepki dalgası yarattı.

HUKUKİ SÜREÇ NASIL SONUÇLANDI?

Hammer, röportajında iddia edilen eylemleri gerçekleştirmediğini ancak hayatına güvenilmez ve tehlikeli insanları aldığını, bunun sonucunda sevdiklerini üzdüğünü savundu. Skandalın hukuki boyutu ise geçtiğimiz yıl netleşti. Eski sevgilisinin şikayeti üzerine Los Angeles Bölge Savcılığı tarafından 2023 yılında oyuncu hakkında resmi bir soruşturma yürütüldü. Ancak savcılık makamı, Hammer'ı herhangi bir suçtan yargılamak için yeterli yasal kanıt bulunmadığını açıklayarak dosyayı cezai işlem uygulamadan kapattı.

2010 yılında evlendiği Elizabeth Chambers ile 2023 yılında resmi olarak yollarını ayıran iki çocuk babası Hammer'ın sinema dünyasına dönüp dönemeyeceği belirsizliğini koruyor. Çocuklarıyla birlikte yeni bir hayata başlayan Chambers ise bir süredir Ricardas Kazinec ile birliktelik yaşıyor.