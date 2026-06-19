İstanbul'da bir sitenin bahçesinde, daha önce boşandıkları belirtilen bir çiftin cansız bedenleri bulundu. Olayın yaşandığı bölgeye ilişkin detaylar ve kesin ölüm nedenleri hakkında henüz resmi bir açıklama yayımlanmadı.

SOSYAL MEDYAYA YANSIYAN DİĞER GELİŞMELER NELER?

Ulusal basına yansıyan haber akışında, İstanbul'daki olayın yanı sıra sosyal medyada öne çıkan çeşitli doğa ve hayvan görüntüleri de paylaşıldı. Antalya'da bir kedinin yılanla oynadığı anlar kameralara yansırken, Tunceli'de dev bir engerek yılanının görüntülendiği aktarıldı. Ayrıca halat yerine insan gücünün kullanıldığı farklı bir yöntem dikkat çekti.

YAREN LEYLEK BABA OLDU

Adem amca ile kurduğu dostlukla bilinen Yaren leyleğin baba olduğu haberi de paylaşılan güncel gelişmeler arasında yer aldı. Öte yandan, yumurtalarını korumak için traktörün önüne atlayan bir kuş, eşiyle tartıştıktan sonra köşesine çekilen Goril Kiyomasa, ekmek kavgası yapan aç tilkiler ve kilolu köpeğiyle yürüyüş yapan bir vatandaşın diyalogları da basında yer buldu.