A MİLLİ Erkek Voleybol Takımı, 2026 FIVB Voleybol Milletler Ligi (VNL) üçüncü hafta ilk maçında bu akşam ev sahibi Sırbistan ile kozlarını paylaşacak. Belgrad Arena'da oynanacak kritik mücadelede Filenin Efeleri, hem moral bulmak hem de tarihinde ilk kez VNL Finalleri'ne katılma hedefi doğrultusunda önemli bir galibiyet almak istiyor.

Milliler, organizasyonda geride kalan iki haftada topladığı 14 puanla 7. sırada bulunuyor. Üçüncü hafta sonunda ilk 7 içerisinde yer almayı başaran ay-yıldızlı ekip, tarihinde ilk kez Voleybol Milletler Ligi Finalleri'nde mücadele etme hakkı kazanacak.

Maç saat 21.00'de

Sırbistan ile Türkiye arasındaki mücadele, 15 Temmuz Çarşamba günü saat 21.00'de Belgrad Arena'da oynanacak.

Karşılaşma, TRT Spor Yıldız ekranlarından şifresiz olarak canlı yayınlanırken, S Sport Plus platformundan da takip edilebilecek.

Yoğun maç programı

Filenin Efeleri, üçüncü hafta boyunca birbirinden zorlu dört maça çıkacak. Millilerin programı şöyle:

15 Temmuz | 21.00: Sırbistan - Türkiye

Sırbistan - Türkiye 17 Temmuz | 17.30: Türkiye - Ukrayna

Türkiye - Ukrayna 18 Temmuz | 17.30: Türkiye - Slovenya

Türkiye - Slovenya 19 Temmuz | 14.00: Türkiye - İran

Millilerin kadrosu

Başantrenörün belirlediği kadroda şu isimler yer alıyor:

Pasörler: Murat Yenipazar, Hilmi Şahin, Ömercan Burak Karahan

Pasör Çaprazları: Adis Lagumdžija, Berk Dilmenler, Kaan Gürbüz

Smaçörler: Efe Bayram, Gökçen Yüksel, Cafer Kirkit, Mirza Lagumdžija

Orta Oyuncular: Ahmet Samet Baltacı, Ahmet Tümer, Bedirhan Bülbül, Marko Matic, Ertuğrul Gazi Metin

Liberolar: Berkay Bayraktar, Abdulsamet Yalçın

Ay-yıldızlı ekip, Sırbistan karşısında galip gelerek hem puan tablosundaki yerini sağlamlaştırmayı hem de VNL Finalleri yolunda kritik bir adım atmayı amaçlıyor.