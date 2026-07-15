15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yıl dönümü dolayısıyla Alanya'da düzenlenen anma programlarında, vatan uğruna canlarını feda eden şehitler rahmet, minnet ve dualarla anıldı.

Anma programı kapsamında öğle saatlerinde Emine Özmüftüoğlu Camii'nde Mevlid-i Şerif okutuldu. Şehitlerin ruhlarına ithaf edilen dualara vatandaşlar da katılarak birlik ve beraberlik mesajı verdi.

Programın devamında Alanya Garnizon Şehitliği ziyaret edildi. Düzenlenen törende Kur'an-ı Kerim tilaveti okunurken, şehitler için dualar edildi. Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, Alanya Belediye Başkanı Osman Tarık Özçelik, Antalya İl Jandarma Komutan Yardımcısı Albay Engin Burak Mindivanlı, Alanya İlçe Jandarma Komutanı Yarbay Hüseyin Direk, Alanya İlçe Emniyet Müdürü Mustafa Hilmi Özgönül, siyasiler, şehit aileleri ve çok sayıda vatandaş törende hazır bulundu. Kur'an tilavetinin ardından protokol üyeleri şehitlerin kabirlerine tek tek karanfil bıraktı.

Muhabir: Gülser YİĞİT