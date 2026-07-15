AKSARAY'da hafif ticari araç ile Fransa plakalı otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında 6 kişi yaralandı. Çarpışmanın etkisiyle araçlarda bulunan yaralılar, olay yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.30 sıralarında Doğantarla Köyü yakınlarında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, İsmet Yiğit (41) yönetimindeki 68 KP 367 plakalı hafif ticari araç ile Fransa'da yaşayan Kenan Abur'un (41) kullandığı CN 839 ED plakalı otomobil henüz belirlenemeyen nedenle çarpıştı.

6 kişi yaralandı

Kazada hafif ticari aracın sürücüsü İsmet Yiğit ile araçta bulunan Nezahat Sökmen (56), otomobil sürücüsü Kenan Abur ile aynı araçta bulunan Rukiye Çıtak (59), Sıdıka Abur (37) ve Alya Sura Medine Abur (16) yaralandı.

Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahaleleri olay yerinde yapılan yaralılar, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.

İnceleme başlatıldı

Jandarma ekipleri kaza yerinde güvenlik önlemi alırken, kazanın meydana geliş nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.