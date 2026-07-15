MİLLİ Piyango İdaresi tarafından düzenlenen 15 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişinin sonuçları açıklandı. Şans oyunu tutkunlarının heyecanla takip ettiği çekilişte büyük ikramiye 2 milyon 921 bin 124 TL olarak belirlendi.

Çekilişin tamamlanmasının ardından kazandıran numaralar da kamuoyuyla paylaşıldı. Binlerce vatandaş, sonuçların açıklanmasının ardından kuponlarını kontrol etmeye başladı.

Kazandıran numaralar belli oldu

15 Temmuz 2026 tarihli Şans Topu çekilişinde kazanan numaralar şu şekilde oluştu:

1 - 3 - 6 - 14 - 15 + Şanslı Numara: 5

Büyük ikramiye 2,9 milyon TL

Çekilişte büyük ikramiye tutarı 2.921.124 TL olarak açıklandı. İkramiye kazanan talihliler, biletlerini yasal süre içerisinde Milli Piyango İdaresi'nin belirlediği ödeme noktalarından tahsil edebilecek.

Şans Topu çekilişleri, Milli Piyango İdaresi tarafından belirlenen takvim doğrultusunda düzenli olarak gerçekleştirilmeye devam ediyor.