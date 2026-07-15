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Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.

Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole savruldu. Kazanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Ramazan Ö. ile yolcular Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı.

Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Balıkesir yönüne ilerleyen Ramazan Ö. (67) idaresindeki 10 AUG 886 plakalı cip, iddiaya göre ön lastiğinin aniden patlaması sonucu kontrolden çıktı.

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