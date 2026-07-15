BURSA'nın İnegöl ilçesinde meydana gelen trafik kazasında, seyir halindeki cipin ön lastiğinin patlaması sonucu araç kontrolden çıkarak şarampole düştü. Bariyerleri aşarak yol kenarına savrulan cipte bulunan 3 kişi yaralandı.
Kaza, saat 15.30 sıralarında Bursa-Ankara kara yolunun İnegöl girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Bozüyük'ten Balıkesir yönüne ilerleyen Ramazan Ö. (67) idaresindeki 10 AUG 886 plakalı cip, iddiaya göre ön lastiğinin aniden patlaması sonucu kontrolden çıktı.
Bariyerleri aşıp şarampole düştü
Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği cip, yol kenarındaki bariyerleri aşarak şarampole savruldu. Kazanın etkisiyle araçta bulunan sürücü Ramazan Ö. ile yolcular Yurdagül Ö. (66) ve Metin Y. (21) yaralandı.
Kazayı gören diğer sürücülerin 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulunması üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralılar hastaneye kaldırıldı
Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından yaralılar ambulanslarla İnegöl Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumlarıyla ilgili incelemelerin sürdüğü öğrenildi.
Jandarma ekipleri, kazanın kesin nedeninin belirlenmesi amacıyla olay yerinde inceleme başlatırken, araçta maddi hasar meydana geldi.