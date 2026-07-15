Denizlerdeki kirlilik oranının her geçen gün artması kamuoyunda tartışılmaya devam ederken, Alanya Belediye Başkan Yardımcısı Av. Haydar Uyar’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kirliliğin sadece yerel kaynaklı olduğu yönündeki eleştirilere yanıt veren Uyar, Prof. Dr. Sedat Gündoğdu’nun araştırmalarını işaret ederek sorunun ana kaynağının Avrupa’dan ithal edilen plastik atıklar olduğunu vurguladı.

“KİRLİLİK YEREL DEĞİL, ENDÜSTRİYEL BİR VEBA”

Uyar, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, kirliliği Alanya kaynaklı sananlara tepki göstererek, meselenin çok daha büyük bir boyuta sahip olduğunu ifade etti. Türkiye’nin çeşitli limanlarından ülkeye giren Avrupa kaynaklı çöplerin, geri dönüşüm adı altında işlenirken çevreye verdiği zarara dikkat çeken Uyar, şu ifadeleri kullandı: "Avrupa'dan ithal edilen çöpler Adana ve Mersin limanlarından oradaki işleme fabrikalarına veriliyor. İşlenen çöp kalıntıları denize bırakılıyor. Yaklaşık 140 devasa tesisin bıraktığı atık tüm Akdeniz sahillerini istila etmiş durumda."

Sahil temizliği çalışmalarının tek başına yetersiz kalacağını belirten Av. Haydar Uyar, kirlilikle mücadelenin ancak kaynağında durdurulmasıyla mümkün olabileceğini savundu. "Hadi temizlesin bakalım ne kadarını temizleyecek? 1000 tane ekip olsa nafile," diyerek sorunun temizlik değil, atık yönetimi politikası olduğunu hatırlatan Uyar, "Çöpü ithal eden ve işleyen kim varsa bu vebal onlarındır," sözleriyle tepkisini dile getirdi.

Bu açıklamalar, deniz kirliliğinin sadece kıyı yönetimiyle değil, ithal edilen atıkların çevre üzerindeki yıkıcı etkileriyle doğrudan ilişkili olduğunu bir kez daha gündeme taşımış oldu.

Kaynak: Haber Merkezi