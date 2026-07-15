Galatasaray'ın geçen sezon yüksek bir bonservis bedeliyle kadrosuna kattığı Wilfried Singo için İtalya'dan gelen transfer ilgisi kısa sürdü. İtalyan basınına göre, Serie A ekibi Inter, Fildişi Sahilli oyuncunun şartlarını sordu ancak maliyet engeline takıldı.

Sözcü Gazetesi'nin İtalyan medyasına dayandırdığı habere göre, savunma hattını güçlendirmek isteyen son İtalya şampiyonu Inter, 25 yaşındaki oyuncuyu takibe aldı. Özellikle milli takım formasıyla gösterdiği performansla dikkat çeken Singo, İtalyan devinin transfer listesine girdi. Ancak sarı-kırmızılı kulüpten yıllık 4.8 milyon euro kazanan oyuncunun bu maaşı, Milano ekibinin geri adım atmasına neden oldu.

İTALYAN EKİBİ NEDEN VAZGEÇTİ?

İtalya Serie A'daki katı maaş bütçesi politikaları ve mali fair-play dengeleri, kulüplerin yüksek net maaş ödemelerini sınırlandırıyor. Süper Lig'deki kontratların Avrupa'nın birçok üst düzey kulübüne kıyasla net ücret bazında yüksek kalması, bu tür transfer girişimlerinde belirleyici bir engel oluşturuyor. Inter yönetimi de 4.8 milyon euroluk yıllık maliyet karşısında resmi bir teklif sunmadan süreci rafa kaldırdı.

SİNGO'NUN GALATASARAY KARNESİ

Geçtiğimiz sezon Monaco'dan 30.7 milyon euro bonservis bedeliyle transfer edildiği belirtilen savunma oyuncusu, sarı-kırmızılı formayla Süper Lig'de 19 karşılaşmaya çıktı. Bu maçlarda takımına 2 gol ve 2 asistlik katkı sağlayan Singo'nun, güncel piyasa değerinin 23 milyon euro civarında olduğu ifade ediliyor. Oyuncunun sakatlık süreci ve gelecekteki kariyer planlaması spor kamuoyu tarafından takip ediliyor.