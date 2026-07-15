Fenerbahçe, Vedat Muriqi ve Nathan Ake hamlelerinin ardından Mason Greenwood transferini de tamamladı. Sarı-lacivertli takım, İngiliz futbolcunun bonservisi için Marsilya ile 3 eşit taksitle ödenecek 39 milyon euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Satış bedelinin netleşmesinin ardından Marsilya taraftarları, rakamı düşük bularak sosyal medya üzerinden kulüp yönetimine tepki gösterdi. Gelen eleştiriler üzerine Marsilya Sportif Direktörü Gregory Lorenzi, transfer sürecinin perde arkasını anlattı.

BEKLENEN TEKLİFLER NEDEN GELMEDİ?

Lorenzi'nin yaptığı açıklamaya göre, Fransız ekibi başlangıçta çok daha yüksek bir bonservis geliri bekliyordu. Beklentilerinin karşılanmadığını belirten Lorenzi, "80-100 milyon euro seviyelerinde rakamlar konuşulurken Mason Greenwood için çok fazla fırsat olacağını düşünüyorduk. Ancak ne yazık ki kulüpler kapımızı çalmadı" ifadelerini kullandı.

GREENWOOD'UN PİYASA DEĞERİNDEKİ DÜŞÜŞÜN ARKA PLANI

İngiliz oyuncunun kariyerinin başlarındaki çıkışı piyasa değerini 100 milyon euro seviyelerine yaklaştırsa da, geçmişte yaşadığı saha dışı olaylar Avrupa pazarındaki talep oranını doğrudan etkiledi. Büyük kulüplerin resmi teklif yapmaktan çekinmesi, Marsilya'nın oyuncuyu elden çıkarırken beklediği rekabet ortamının oluşmasını engelledi.

AYRILIK KARARI TEK TARAFLI DEĞİL

Sürecin sadece kulübün inisiyatifiyle ilerlemediğini belirten Lorenzi, Greenwood'un da bir an önce takımdan ayrılmak istediğini aktardı. Sportif direktör, oluşturmak istedikleri yeni takım zihniyetine uymayan bir ismi kadroda tutmak istemediklerini vurgulayarak, bundan sonraki süreçte takıma katılacak yeni isimlere odaklanacaklarını bildirdi.