SOSYAL medya fenomeni Danla Bilic, yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle yeniden hastaneye kaldırıldı. Daha önce kalçasına yaptırdığı aquafilling dolgusunun yol açtığı komplikasyonlar nedeniyle birden fazla operasyon geçiren Bilic, son sağlık durumuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklama yaptı.

Geçtiğimiz günlerde fenomen ismin sağlık durumunun ağır olduğu yönündeki iddialar sosyal medyada geniş yankı uyandırırken, Danla Bilic sessizliğini bozarak yaşadığı süreci takipçileriyle paylaştı.

"Yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtuldum"

Bilic, üç gün önce 39,5 dereceyi bulan yüksek ateş nedeniyle hastaneye kaldırıldığını belirterek, tansiyonunun da 5'e kadar düştüğünü açıkladı.

Fenomen isim paylaşımında, "Üç gün önce 39,5 ateşle hastaneye kaldırılmamın ardından tansiyonumun 5'e düşmesiyle edilen müdahalelerle yoğun bakıma alınmaktan son anda kurtulmuşum. Hiçbir şey hatırlamıyorum." ifadelerini kullandı.

Ameliyat edildi

Doktorların müdahalesiyle sağlık değerlerinin normale dönmesinin ardından ameliyata alındığını belirten Danla Bilic, operasyonun başarılı geçtiğini ve sağlık durumunun her geçen gün daha iyiye gittiğini söyledi.

Yıllar önce yaptırdığı aquafilling dolgusunun zaman içerisinde vücuduna yayıldığını daha önce de açıklayan Bilic, bu nedenle son yıllarda birden fazla cerrahi operasyon geçirmek zorunda kalmıştı.

Takipçilerine teşekkür etti

Günlerdir yarı baygın halde olduğu için herhangi bir paylaşım yapamadığını belirten Bilic, kendisini merak edenlere de teşekkür etti.

Ünlü fenomen açıklamasında, "Sizleri habersiz bırakmamın tek sebebi günlerdir neredeyse yarı baygın halde olmam ve gücümü yeni toparlamış olmam. Ailem, arkadaşlarım yanımda. Merak eden, dua eden herkese çok teşekkür ederim." ifadelerine yer verdi.

Sağlık durumu iyiye gidiyor

Danla Bilic, tedavisinin devam ettiğini ve sağlık durumunun olumlu yönde ilerlediğini belirterek kısa süre içerisinde yeniden sevenleriyle buluşacağını ifade etti. Açıklamanın ardından takipçileri sosyal medya üzerinden geçmiş olsun mesajları paylaşarak Bilic'e destek verdi.