İHTİYAÇ sahibi öğrencilere eğitim desteği sağlamak, ihtiyaç sahibi ailelerin yanında olmak ve gençlerin sosyal gelişimine katkı sunmak amacıyla faaliyetlerini sürdüren Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı, Ankara'da önemli bir temas gerçekleştirdi. Vakfın Kurucusu Mehmet Şahin, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ı makamında ziyaret ederek yürütülen çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde samimi bir atmosferde gerçekleşen görüşmede, Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın bugüne kadar hayata geçirdiği sosyal sorumluluk projeleri, öğrencilere yönelik burs ve eğitim destekleri ile ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştırılan yardım faaliyetleri değerlendirildi.

Yeni projeler masaya yatırıldı

Ziyarette vakfın önümüzdeki dönemde hayata geçirmeyi planladığı projeler de gündeme geldi. Özellikle eğitim alanında gençlere sunulacak yeni destekler, sosyal dayanışmayı artıracak çalışmalar ve ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik yardım faaliyetlerinin geliştirilmesine ilişkin fikir alışverişinde bulunuldu.

Toplumsal dayanışmanın güçlendirilmesi ve sosyal sorumluluk bilincinin yaygınlaştırılması konusunda yapılabilecek ortak çalışmaların da ele alındığı görüşmede, sivil toplum kuruluşlarının toplum üzerindeki rolünün önemine vurgu yapıldı.

Eğitime ve dayanışmaya katkı

Kurulduğu günden bu yana çok sayıda öğrenciye eğitim desteği sağlayan, ihtiyaç sahibi ailelere yardım ulaştıran ve gençlerin gelişimine yönelik projeler gerçekleştiren Alanya Eğitim, Dayanışma ve Yardımlaşma Vakfı'nın faaliyetleri hakkında Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'a kapsamlı bilgi sunuldu.

Görüşmenin karşılıklı iyi dileklerin paylaşılmasıyla sona erdiği öğrenilirken, vakfın Alanya başta olmak üzere ihtiyaç duyulan her alanda sosyal dayanışmayı güçlendirmeye yönelik çalışmalarını kararlılıkla sürdüreceği ifade edildi. (Gülser YİĞİT)