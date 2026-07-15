Türkiye, temmuz ayının en sıcak günlerini yaşarken meteoroloji çevrelerinden gelen yeni değerlendirmeler dikkat çekti. Uzun vadeli tahminlere göre, ayın son haftasına yaklaşılırken kuzeyden gelecek serin hava dalgası yurt genelinde hissedilebilir.

Birçok ilde sıcaklıklar gerileyebilir

Mevcut tahminler, 23-25 Temmuz tarihleri arasında özellikle Marmara, Karadeniz, İç Anadolu ve Ege'nin iç kesimlerinde hava sıcaklıklarının mevsim normallerine yaklaşacağını gösteriyor. Bazı bölgelerde termometrelerde 8 ila 10 derecelik düşüş yaşanabileceği değerlendiriliyor.

Sıcaklık düşüşünün yanı sıra, atmosferdeki dengesizlik nedeniyle yer yer gök gürültülü sağanak yağış ve kuvvetli rüzgar ihtimalinin de bulunduğu belirtiliyor.

Hava durumu platformları da takipte

Meteorolojiyi yakından takip eden Hava Forum platformu da sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Türkiye'ye doğru ilerleyen serin hava sisteminin yakından izlendiğini duyurdu. Paylaşımda, sıcak ve serin hava kütlelerinin karşılaşmasının etkili hava olaylarını beraberinde getirebileceği ifade edildi.

Kesinleşmiş bir tahmin değil

Meteoroloji uzmanları, söz konusu değerlendirmenin orta vadeli tahminlere dayandığını ve atmosfer koşullarına bağlı olarak değişiklik gösterebileceğini hatırlatıyor. Bu nedenle vatandaşların, özellikle 23 Temmuz öncesinde Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün yayımlayacağı güncel tahmin ve uyarıları takip etmeleri tavsiye ediliyor.