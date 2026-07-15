Fenerbahçe'nin, transfer dönemindeki yeni hedefinin Marcus Rashford olduğu iddia edildi.

Ulusal spor medyasında yayımlanan haberlere göre, sarı-lacivertli ekip hücum hattını güçlendirmek amacıyla arayışlarına hız verdi. Bu kapsamda gündeme gelen son ismin İngiliz oyuncu Rashford olduğu aktarıldı. Kulübün, oyuncunun güncel durumu hakkında değerlendirmeler yaptığı öne sürüldü.

HÜCUM HATTINDA YENİ PLANLAMA NEDİR?

Mevcut kadrosunu uluslararası tecrübeye sahip isimlerle desteklemek isteyen Fenerbahçe yönetiminin, alternatifli bir liste üzerinden ilerlediği biliniyor. Gündeme gelen Rashford iddiasının da bu geniş çaplı transfer stratejisinin bir parçası olarak kamuoyuna yansıdığı değerlendiriliyor. Gelişmelere ilişkin kulüp yetkililerinden henüz resmi bir doğrulama gelmezken, transfer iddialarının spor kamuoyundaki yansımaları devam ediyor.