Yeni sezon öncesi savunma hattını güçlendirmek isteyen Süper Lig devleri Trabzonspor ve Beşiktaş, rotasını İspanya'ya çevirdi. Sözcü Gazetesi'nin Sky Sport'a dayandırdığı habere göre, Valencia forması giyen milli futbolcu Cenk Özkaçar için iki kulüp arasında transfer rekabeti başladı.

Bonservisi İspanyol ekibinde bulunan 25 yaşındaki savunma oyuncusuna kulübü tarafından transfer görüşmeleri yapması için izin verildi. Satın alma opsiyonlu kiralama formülü üzerinde durulan transfer sürecinde, Süper Lig ekiplerinin yanı sıra Almanya'dan da ciddi bir talip bulunuyor.

SCHALKE 04 İLE SÖZLÜ ANLAŞMA İDDİASI

Alman temsilcisi Schalke 04'ün, milli stoper ile sözlü anlaşma aşamasına geldiği ve Valencia ile pazarlıklarını sürdürdüğü bildirildi. Ancak aktarılan detaylarda, Trabzonspor ve Beşiktaş'ın bu transferde en güçlü ve ısrarcı adaylar olduğu vurgulanıyor. Oyuncunun nihai kararını kısa bir süre içinde kulübüne iletmesi bekleniyor.

CENK ÖZKAÇAR'IN AVRUPA KARİYERİ NASIL ŞEKİLLENDİ?

Geçtiğimiz sezonu Almanya Bundesliga ekiplerinden 1. FC Köln'de kiralık olarak geçiren genç savunmacı, burada 27 resmi maça çıkarak istikrarlı bir grafik çizmişti. Türkiye'den Avrupa'ya transfer olduktan sonra farklı liglerde tecrübe kazanan oyuncunun, kariyerine Almanya'da mı yoksa yeniden Süper Lig'de mi devam edeceği futbol kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.