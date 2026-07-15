TÜRKİYE Futbol Federasyonu (TFF), Trendyol Süper Lig'de 2025-2026 sezonunun ilk hafta maç programını duyurdu. Futbolseverlerin merakla beklediği fikstüre göre Corendon Alanyaspor, sezonun ilk sınavını deplasmanda Gaziantep FK karşısında verecek.

Turuncu-yeşilli ekip, 15 Ağustos Cumartesi günü saat 21.30'da Gaziantep Stadı'nda oynanacak mücadelede yeni sezona galibiyetle başlamayı hedefleyecek. Teknik heyet ve futbolcular, Burdur kampında sürdürdükleri hazırlıkları ilk hafta maçına göre şekillendirirken, taraftarlar da sezonun açılışını heyecanla bekliyor.

Sezon Galatasaray maçıyla açılacak

Süper Lig'de yeni sezonun açılış karşılaşması ise 14 Ağustos Cuma günü saat 21.30'da RAMS Park'ta oynanacak Galatasaray-Çorum FK mücadelesi olacak.

İlk haftanın öne çıkan maçlarında Gençlerbirliği sahasında Fenerbahçe'yi ağırlarken, Beşiktaş Eyüpspor'u konuk edecek. Trabzonspor ise deplasmanda Kasımpaşa ile karşı karşıya gelecek.

Süper Lig'de ilk haftanın programı şöyle:

4 Ağustos Cuma:

21.30 Galatasaray-Çorum FK (RAMS Park)

15 Ağustos Cumartesi:

19.00 Konyaspor-Çaykur Rizespor (Medaş Konya Büyükşehir)

19.00 Kasımpaşa-Trabzonspor (Recep Tayyip Erdoğan)

21.30 Gaziantep FK-Corendon Alanyaspor (Gaziantep)

21.30 Gençlerbirliği-Fenerbahçe (Eryaman)

16 Ağustos Pazar:

19.00 İstanbul Başakşehir-Kocaelispor (Başakşehir Fatih Terim)

21.30 Amed Sportif Faaliyetler-Erzurumspor FK (Stadı henüz belli değil)

21.30 Beşiktaş-Eyüpspor (Beşiktaş Park)

17 Ağustos Pazartesi:

21.30 Samsunspor-Göztepe (Samsun Yeni 19 Mayıs)