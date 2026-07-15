Bülent Korkmaz yönetiminde yeni sezona hazırlanan ve FIFA'daki 15 dosyası nedeniyle transfer tahtası kapalı olan Antalyaspor'da kadro güçlendirme çalışmaları sürüyor. İddialara göre, Akdeniz temsilcisi RAMS

Başakşehir'in 23 yaşındaki Kongolu stoperi Francis Nzaba ile yakından ilgileniyor.

Kırmızı-beyazlı ekibin transfer yasağını kaldırmak için 3 ile 5 milyon euro arasında bir bütçeye ihtiyaç duyduğu aktarıldı. Henüz resmi bir anlaşma duyurulmamış olsa da, genç savunma oyuncusunun kişisel sosyal medya hesabı üzerinden Antalyaspor'u takibe alması transfer söylentilerini kuvvetlendirdi.

TRANSFER TAHTASI AÇILIRSA İMZA BEKLENİYOR

Bonservisi Başakşehir kulübünde bulunan ve mevcut sözleşmesi 1 Temmuz 2027 tarihine kadar devam eden Nzaba'nın, yasağın kalkması halinde resmi sözleşmeye imza atacağı öne sürüldü. Başakşehir'e 2022-2023 sezonunda katılan Kongolu oyuncu, kariyerinde kiralık olarak Dinamo Tiflis ve Gençlerbirliği formaları da giymişti.

NZABA'NIN GEÇTİĞİMİZ SEZONKİ PERFORMANSI NASILDI?

Geçtiğimiz sezonu kiralık olarak Esenler Erokspor'da geçiren 23 yaşındaki stoper, istikrarlı bir istatistiksel grafik çizdi. Toplam 33 lig karşılaşmasında görev alan ve 2 bin 860 dakika sahada kalan Nzaba, takımına 2 gollük katkı sağladı. Oyuncunun fiziksel devamlılığı ve yüksek maç temposu, savunma hattını güçlendirmek isteyen teknik heyetin planlarıyla örtüşüyor.