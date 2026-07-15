İngiltere'nin Greater Manchester bölgesine bağlı Bolton şehrinde yaşayan 47 yaşındaki bir çocuk annesi Lyndsey Kelly, 2,5 yıl süren disiplinli bir programla 31 kilo verdi. Yabancı basında yer alan haberlere göre, 83 kilodan 52 kiloya düşen Kelly, 13 Haziran 2026 tarihinde düzenlenen NABBA

Kuzey Batı Vücut Geliştirme Yarışması'nda ikinci sırayı aldı.

DİSİPLİNLİ BESLENME VE ANTRENMAN RUTİNİ

Kelly'nin dönüşüm süreci, hızlı ve sağlıksız şok diyetler yerine istikrarlı bir beslenme planına dayanıyor. Alkol ve paket servis yiyeceklere ayırdığı bütçeyi profesyonel antrenör desteğine yönlendiren sporcu, her gün tartılarak hazırlanan beş sabit öğün tüketti. Bu öğünler; yulaf ezmesi ve yoğurt, tavuk ve pilav, tavuk dürüm, patates ile sebzeli kıyma ve fıstık ezmeli ekşi mayalı ekmekten oluştu.

Yoğun bir çalışma hayatı olan ve 12 saatlik ağır iş vardiyalarında çalışan Kelly, antrenmanlarını hiçbir koşulda aksatmadı. Her sabah saat 04.00'te uyanarak aç karnına 40 dakika sabit bisiklet veya Stairmaster ile kardiyo yapan anne, işe yürüyerek gidip mesai bitiminde ağırlık antrenmanlarına devam etti.

KADINLARDA AĞIRLIK ANTRENMANI NEDEN ÖNEMLİ?

Uzmanların da sıkça vurguladığı üzere, vücut kompozisyonunu kalıcı olarak değiştirmek sadece tartıdaki rakamı düşürmekle değil, kas kütlesini artırmakla mümkün oluyor. Kelly de sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamalarda, kadınların yüksek testosteron seviyelerine sahip olmadıkları için ağırlık kaldırarak bir gecede aşırı kaslanmayacaklarına dikkat çekti. Vücut şekillendirmenin temelinde kas geliştirmenin yattığını belirten sporcu, beslenme ve istikrarın önemini vurgulayarak spora yeni başlayacaklara kendilerine zaman tanımaları tavsiyesinde bulundu.