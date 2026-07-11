Singapur'un Tampines bölgesinde yaşayan 68 yaşındaki emekli Tan Qiangsheng, mahallesindeki çevre ve park ihlallerini belgeleyerek yetkililere bildirdiği için komşularıyla karşı karşıya geldi. Yaklaşık 10 yıldır sürdürdüğü bu alışkanlık, bölge sakinlerine kesilen yüksek para cezaları nedeniyle mahallede gerilimi tırmandırdı.

Sözcü Gazetesi'nin Shin Min Daily News'ten aktardığı habere göre, eski bir temizlik görevlisi olan Tan, gününün büyük bir kısmını evinin penceresinden dışarıyı izleyerek geçiriyor. Yere çöp veya sigara izmariti atanları, tükürenleri ve hatalı park eden sürücüleri tespit eden adam, elde ettiği fotoğraf ile videoları her ay düzenli olarak Ulusal Çevre Ajansı'na (NEA) teslim ediyor. Tan'ın topladığı bu delilleri kuruma ulaştırmak için her ay bir saatten fazla yolculuk yaptığı belirtildi.

İHLALLERİ YAKALAMAK İÇİN ÖZEL EKİPMAN ALDI

İlk başlarda ayda ortalama 40 ila 50 arasında kural ihlali kaydettiğini belirten Tan, zaman içerisinde bu sayının 20 ile 30 bandına gerilediğini ifade etti. Daha net görüntüler elde edebilmek amacıyla 1.000 Singapur dolarının üzerinde bir bütçe ayırarak yüksek yakınlaştırma kapasitesine sahip bir fotoğraf makinesi edinen 68 yaşındaki adam, eski dijital kamerasının yetersiz kalması üzerine evinin dış cephesine iki adet güvenlik kamerası da yerleştirdi.

SİNGAPUR'UN KATI ÇEVRE YASALARI VE CEZA SİSTEMİ

Singapur, dünya genelinde çevre temizliği konusundaki sıfır tolerans politikası ve yüksek idari para cezalarıyla biliniyor. Ülkede yere çöp atmanın veya kamuya açık alanları kirletmenin cezası oldukça ağır yaptırımlara tabi tutulurken, vatandaşların yetkililere sunduğu görsel deliller doğrudan cezai işlem başlatılması için yeterli kabul ediliyor. Bu yasal altyapı, Tan gibi gönüllü denetçilerin raporlarının hızla resmi cezaya dönüşmesini sağlıyor.

KOMŞULARLA ASANSÖRDE FİZİKSEL TARTIŞMA

Mahalle sakinleri ise sürekli izlenmekten ve ceza ödemekten şikayetçi. Özel şoförlük yapan Lin isimli bir komşu, Tan'ın ihbarları yüzünden bugüne kadar 300 doları sigara izmariti atmaktan olmak üzere toplamda 1.000 Singapur doları civarında ceza ödediğini aktardı. Lin'in 70 dolarlık bir park cezasına itiraz edip iptal ettirdiği öğrenilirken, ikili arasında yaklaşık üç hafta önce asansörde yaşanan tartışma fiziksel boyuta taşındı. Taraflar birbirini tekmelemekle suçlarken, Tan olayla ilgili polise resmi şikayette bulundu.

Benzer şekilde Zheng soyadlı bir başka mahalleli de otoparkta aracını yıkarken gizlice videoya alındığını ve bu sebeple cezalandırıldığını dile getirdi. Başka bir komşu ise otoparkı kullanan herkesin diken üstünde olduğunu vurguladı. Tüm bu tepkilere rağmen eşi Wang Huaxing'in desteğini arkasına alan Tan, çevreyi korumanın ortak bir sorumluluk olduğunu savunarak kuralları ihlal edenleri belgelemeye devam edeceğini duyurdu.