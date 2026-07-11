1980'li ve 90'lı yılların ikonik modellerinden 61 yaşındaki Paulina Porizkova, 63 yaşındaki Jeff Greenstein ile İtalya'da dünyaevine girdi. Çift, evlilik haberini sosyal medya platformları üzerinden yayımladıkları ortak bir gönderiyle takipçilerine duyurdu.

Geçtiğimiz yıl nişanlandıklarını açıklayan ikilinin evlilik heyecanı, popüler moda dergisi Elle'nin Çekya edisyonu için verdikleri özel karelere de yansıdı. Derginin sayfalarında yer alan fotoğraflarda çiftin mutluluğu öne çıkarken, Porizkova nikahtan kısa bir süre sonra yeni eşi ve ilk evliliğinden dünyaya gelen oğulları Jonathan Raven ile Oliver Orion eşliğinde Karlovy Vary Film Festivali'nin resmi davetine katılım gösterdi.

ZORLU YILLARIN ARDINDAN GELEN İKİNCİ BAHAR

Uluslararası magazin basınına yansıyan detaylara göre, bu evlilik ünlü modelin hayatındaki trajik bir dönemin ardından gelen yeni bir başlangıç olarak değerlendiriliyor. Porizkova, ilk evliliğini 1989 yılında, kendisinden 21 yaş büyük olan The Cars grubunun solisti Ric Ocasek ile gerçekleştirmişti. Tanıştıkları dönemde evli olan Ocasek'in boşanmasının ardından başlayan bu evlilik, 2018 yılında resmi olarak sona ermişti. Ancak eski eşler ayrılığa rağmen aynı evi paylaşmayı sürdürmüştü.

MİRASTAN MEN EDİLMİŞTİ

2019 yılında 75 yaşındayken hayata veda eden Ric Ocasek'in cansız bedeni, evde Porizkova tarafından bulunmuştu. Ölüm olayının ardından açıklanan vasiyette, ünlü modelin eski eşinin mirasından tamamen men edildiği ortaya çıkmıştı. Bu gelişmenin ardından evinden taşınmak zorunda kalan ve ciddi bir kriz dönemi yaşayan Porizkova, Jeff Greenstein ile tanışmasının ardından toparlanma sürecine girdi. Evliliklerini İtalya'da sade bir törenle taçlandıran çiftin, yaşamlarını birlikte sürdüreceği aktarıldı.