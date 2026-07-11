Yeniden kullanılabilir roket teknolojileri, fırlatma maliyetlerini büyük oranda düşürerek ve görev sıklığını artırarak küresel uzay yarışının temel belirleyicisi haline geldi. Geleneksel roket sistemlerinin yarattığı ekonomik yük ve çevresel sorunlar, ülkeleri ve ticari şirketleri sürdürülebilir alternatiflere yönlendiriyor.

Uzay taşımacılığındaki bu köklü değişim, ilk olarak ABD merkezli SpaceX şirketinin geliştirdiği Falcon 9 roketiyle ivme kazandı. 2015 yılında gerçekleştirilen ilk başarılı dikey inişin ardından, aynı güçlendiricilerin defalarca kullanılması fırlatma başına birim maliyetleri ciddi şekilde aşağı çekti. Tek kullanımlık sistemlerde 160 milyon dolara kadar ulaşabilen bir fırlatma faturası, geri dönüşümlü ilk kademe teknolojisi sayesinde yaklaşık 67 milyon dolara geriledi.

MALİYETLERDEKİ DÜŞÜŞ FIRLATMA TRAFİĞİNİ NASIL ETKİLEDİ?

Yörüngeye yük taşıma bedelleri tarihi bir düşüş yaşıyor. 1981-2011 yılları arasında kilogram başına yaklaşık 10 bin dolar olan maliyet, Falcon 9 ile 2 bin 500 dolar seviyesine indi. NASA verilerine göre, yalnızca Crew Dragon görevlerinde bu teknoloji sayesinde 500 milyon doları aşan bir tasarruf elde edildi. Fiyat avantajı ve roketlerin 21 gün gibi kısa bir sürede yeniden uçuşa hazır hale gelebilmesi, küresel fırlatma trafiğini doğrudan artırdı.

Satellite Industry Association'ın (SIA) 2025 raporundan derlenen verilere göre, 2025 yılı içinde dünya genelinde 296'sı ticari olmak üzere toplam 325 fırlatma yapıldı. Bu görevlerde 4 bin 434 uydu yörüngeye taşınırken, aktif uydu sayısı 14 bin 266'ya ulaştı. 2020 yılında küresel fırlatmaların yüzde 22'sini yapan SpaceX, 2025 sonu itibarıyla pazar payını yüzde 50'ye yükseltti.

ABD VE ÇİN ARASINDAKİ REKABETİN YENİ CEPHESİ

Yeniden kullanılabilir sistemler, ülkeler arası uzay rekabetinin dengelerini de değiştirdi. 2020 yılında gerçekleştirilen toplam 114 fırlatmanın 39'unu Çin, 37'sini ise ABD üstlenmişti. Ancak 2022'ye gelindiğinde, ABD toplam 186 fırlatmanın 78'ini yaparak, 64 fırlatma yapan Çin'i geride bıraktı. 2025'te ise ABD'nin küresel fırlatmalardaki payı yüzde 55'e çıkarken, Çin'in payı yüzde 28 bandına geriledi.

ABD'nin bu alandaki hakimiyetine karşılık Çin, kendi geri kazanım teknolojilerini hızla geliştiriyor. Çin Havacılık ve Uzay Bilimi ve Teknolojisi Kurumuna (CASC) ait Long March 10B roketi, 10 Temmuz'da Wenchang Fırlatma Üssü'nden fırlatılarak önemli bir aşamayı tamamladı. Roketin ilk kademesi, SpaceX'in bacaklı iniş sisteminden farklı olarak, Güney Çin Denizi'ndeki yüzer platformda bulunan kablo-ağ sistemiyle yakalandı. Bu yöntem, rokete eklenen iniş takımı ağırlığını ortadan kaldırarak faydalı yük kapasitesini artırmayı hedefliyor.

UZAY EKONOMİSİNDE TİCARİLEŞME VE İSTATİSTİKSEL ARKA PLAN

Tek kullanımlık sistemlerden vazgeçilmesi, sadece maliyet tasarrufu sağlamakla kalmıyor; aynı zamanda mega uydu takımlarının kurulabilmesi için gereken yüksek fırlatma temposunu mümkün kılıyor. Rakamlardaki keskin artışlar, uzay araştırmalarının devlet tekelinden çıkarak ticari operatörlerin domine ettiği, hızlı ve sürdürülebilir bir endüstriyel döneme girdiğini net bir şekilde ortaya koyuyor.

Küresel rekabet yalnızca ABD ve Çin ile sınırlı kalmıyor. Hindistan, ADMIRE programı çerçevesinde ilk dikey iniş testlerini 2027 yılında yapmayı planlıyor. Avrupa Uzay Ajansı (ESA) ise THEMIS projesinin ilk kalkış ve iniş testini bu yıl içinde gerçekleştirecek. Ayrıca Japonya, Fransa ve Almanya ortaklığıyla geliştirilen CALLISTO demonstratörünün 2026 yılında Fransız Guyanası'ndan ilk uçuşunu yapması hedefleniyor.