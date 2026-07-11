Kanada hükümetinin resmi açıklamasına göre, ülkenin Ontario eyaleti ile ABD'nin Michigan eyaletini birbirine bağlayan dev köprü projesinde Washington yönetimiyle nihai mutabakata varıldı. Bölgesel ekonomiye büyük bir ivme kazandırması beklenen Gordie Howe Uluslararası Köprüsü'nün 27 Temmuz'da resmi olarak açılacağı duyuruldu.

ANLAŞMA KAPSAMINDA NELER VAR?

İki ülke yetkilileri arasında sağlanan mutabakat, sadece köprünün fiziksel açılışını kapsamıyor. Açıklanan detaylara göre, geçiş ücretlerinin yönetimi ve şeffaflık konularında ortak adımlar atılacak. Ayrıca taraflar, bölgenin kalkınmasını desteklemek amacıyla 15 yıllık yeni bir ekonomik kalkınma fonu oluşturulması yönünde karar aldı.

YETKİLİLER SÜRECİ NASIL DEĞERLENDİRDİ?

Kanada Konut ve Altyapı Bakanı Gregor Robertson, projenin dünyanın en yoğun ticaret koridorlarından birini güçlendireceğine dikkat çekti. Robertson, yıllar süren planlama ve ortak inşaat çalışmalarının ardından köprünün bölgeye yeni bir bağlantı alternatifi sunacağını aktardı. ABD Başkanı Donald Trump ise sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, varılan mutabakatı "harika ve adil" sözleriyle tanımlayarak Kanada hükümetini tebrik etti.

KUZEY AMERİKA TİCARETİ İÇİN NEDEN ÖNEMLİ?

Kuzey Amerika'nın en yoğun kara sınırı geçişlerinden biri olan Ontario-Michigan hattı, ABD ve Kanada arasındaki günlük milyarlarca dolarlık endüstriyel ticaretin ana damarını oluşturuyor. Yeni köprünün devreye girmesiyle birlikte, mevcut sınır kapılarındaki ağır vasıta trafiğinin azalması ve iki ülke arasındaki lojistik operasyonların çok daha hızlı bir şekilde yürütülmesi hedefleniyor.