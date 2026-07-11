Küresel piyasalarda dikkat çeken gelişmelerden biri, ayakkabı üreticisi Crocs'un hisse performansında yaşandı. Şirketin son mali dönemde beklentileri aşarak hisse başına kazancını 2,99 dolar seviyesine ulaştırdığı bildirildi. Bu tablo, hisse senedi fiyatını son 52 haftanın en yüksek seviyesine taşıdı.

Finansal analiz raporlarına göre, güçlü kârlılık verilerinin ardından yatırım firmaları peş peşe değerleme güncellemelerine gitti. Hisse senedi için yeni adil değer eşiğinin 150 dolar seviyesine kadar yükseltildiği aktarıldı. Ürün portföyünün mevsimsel dalgalanmalara karşı dirençli olması ve toptan satış ağındaki sipariş sürekliliği, şirketin nakit akışı potansiyelini destekleyen ana unsurlar olarak öne çıktı.

HEYDUDE ENTEGRASYONU VE MALİYET KONTROLÜ

Şirketin büyüme stratejisinin önemli bir parçası olan iştirak markası Heydude’un küresel operasyonlara entegrasyonu, kârlılık marjlarının korunmasında kritik rol oynadı. Açıklanan verilere göre, küresel lojistik hatlarındaki sıkışıklıklara ve artan girdi maliyetlerine rağmen uygulanan sıkı denetim mekanizmaları brüt kâr marjını sürdürülebilir kıldı.

HİSSELER REKOR SEVİYEDE NEDEN UCUZ GÖRÜLÜYOR?

Piyasa uzmanlarının güncel çarpan analizleri, Crocs hisselerinin son 52 haftanın zirvesine ulaşmasına rağmen sektör ortalamalarına kıyasla hala makul bir değerleme aralığında işlem gördüğünü gösteriyor. Bu durum, şirketin uzun vadeli özsermaye teşvik planlarıyla birleştiğinde kurumsal yatırımcı güvenini artıran temel bir faktör olarak değerlendiriliyor.