Antalya İl Sağlık Müdürlüğü, havaların ısınmasıyla birlikte sivrisinek popülasyonundaki muhtemel artışa karşı vatandaşları uyardı. Yapılan resmi açıklamada, ihmal edilen çok küçük su birikintilerinin dahi yüzlerce sivrisinek için ideal üreme alanına dönüştüğü belirtilerek acil bireysel önlem çağrısı yapıldı.

Müdürlüğün aktardığına göre, sivrisinekler az miktardaki durgun sularda bile kısa sürede çoğalma yeteneğine sahip. Bu riski ortadan kaldırmak amacıyla, bahçe ve balkonlarda su biriken kapların haftada en az bir kez mutlaka boşaltılması gerektiği vurgulandı. Yetkililer ayrıca saksı altlıkları ile evcil hayvan su kaplarının düzenli temizlenmesini, su depoları ve kovaların üzerlerinin ise hava almayacak şekilde kapatılmasını tavsiye etti.

SİVRİSİNEKLE MÜCADELEDE BİREYSEL ÖNLEMLER NEDEN ÖNEMLİ?

Özellikle Alanya gibi nem oranının ve hava sıcaklıklarının yüksek olduğu sahil ilçelerinde, durgun sular sivrisineklerin üreme döngüsünü hızlandırıyor. Bulaşıcı hastalık riskini minimuma indirmek için mücadelenin yalnızca belediyelerin ilaçlama çalışmalarıyla sınırlı kalmaması gerekiyor. Uzmanlar, vatandaşların kendi yaşam alanlarındaki gereksiz su birikintilerini yok etmesinin en etkili toplumsal korunma yöntemi olduğuna dikkat çekiyor.

Halk sağlığının korunması amacıyla başlatılan bu bilgilendirme faaliyetlerinin yaz sezonu boyunca devam edeceği bildirildi. Çevre sağlığı ve toplumsal huzur için bölge halkının su biriktirmeme kuralına harfiyen uyması gerektiği yinelendi.