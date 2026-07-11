ABD'li ünlü televizyon sunucusu Rosie O'Donnell, kariyerinin zirvesindeyken aldığı emeklilik kararının ardındaki maddi gerçekleri yıllar sonra paylaştı. 1996 ile 2002 yılları arasında kendi adını taşıyan sohbet programıyla ekranlarda yer alan 64 yaşındaki O'Donnell, çocuklarına daha fazla vakit ayırabilmek için 100 milyon dolarlık uzatma teklifini kabul etmediğini açıkladı.

ABD merkezli magazin sitesi Page Six'e konuşan ünlü isim, karar sürecini detaylandırdı. Programının yapımcılarının sözleşmeyi iki yıl daha uzatmak için kendisine 100 milyon dolar önerdiğini aktaran O'Donnell, bu süreçte kişisel servetinin ulaştığı boyutu fark ettiğinde çalışma hayatını sonlandırma kararı aldığını belirtti.

HESABINDAKİ PARAYI GÖRÜNCE KARAR VERDİ

Maddi güvencesinin sadece kendisi için değil, çocukları ve yapacağı hayır işleri için de yeterli seviyeye ulaştığını anladığı anı anlatan sunucu, "Banka hesabımda 100 milyon dolar olduğunu öğrendiğim an işimin bittiğine karar verdim" ifadelerini kullandı. O'Donnell, bu kararı almasındaki temel motivasyonun beş çocuğunun büyüme evrelerine tanıklık etmek, okul etkinliklerine ve spor müsabakalarına katılmak olduğunu vurguladı.

ABD TELEVİZYONLARINDAKİ REKABET VE KAZANÇ

1990'ların sonu ve 2000'lerin başında ABD gündüz kuşağı televizyonculuğu, sunuculara günümüz dijital platformlarının sunduğu bütçelerin çok ötesinde kazançlar sağlıyordu. O dönemde ulusal kanallarda yayınlanan sohbet programları, yüksek izlenme oranları sayesinde milyarlarca dolarlık reklam geliri yaratıyor, bu da başrol isimlerine rekor düzeyde sözleşme teklifleri olarak dönüyordu. O'Donnell'ın reddettiği meblağ, dönemin medya endüstrisinin ulaştığı ekonomik büyüklüğü yansıtıyor.

MİLYARDERLERİN PARA HIRSI ELEŞTİRİSİ

Hayatını başkalarına fayda sağlamak yerine sadece servet biriktirmekle geçiren milyarderleri anlamadığını belirten ünlü yıldız, halihazırda 100 milyon doları olduğu için yeni bir 100 milyon doları kazanmaya ihtiyaç duymadığını ifade etti. Günümüzde 64 yaşında olan O'Donnell'ın 13 ila 31 yaşları arasında değişen beş çocuğu bulunuyor. Ünlü isim, 2024 yılında evlenen oğlu Blake ve gelini Teresa aracılığıyla kısa süre önce büyükanne olma sevinci de yaşadı.