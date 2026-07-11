Küba genelinde cuma günü yerel saatle 16.30 itibarıyla ulusal elektrik şebekesi tamamen çöktü. Yaşanan bu son gelişmeyle birlikte, ada ülkesi sadece bir hafta içerisinde ikinci, bu yıl ise dördüncü kez karanlıkta kalmış oldu. Ülke en son geçtiğimiz pazartesi günü benzer bir sistem çöküşü yaşamış ve tüm bölgelerde elektrik kesilmişti.

Enerji Bakanı Vicente de la O Levy'nin sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamaya göre, ulusal elektrik enerji sistemini yeniden kurmak için acil müdahale ekipleri sahaya indi. Bakan Levy, elektrik ve petrol işçilerinin kesintilerle aralıksız mücadele ettiğini ve pes etmeden çalıştıklarını duyurdu.

KÜBA NEDEN SÜREKLİ KARANLIKTA KALIYOR?

Karayip ülkesindeki kronikleşen enerji krizinin temelinde, Amerika Birleşik Devletleri'nin uyguladığı ağır yaptırımlar yer alıyor. Eskiyen ve ciddi hasar gören enerji santrallerinin bakımı için gereken yedek parça ile yakıt, ambargolar sebebiyle ithal edilemiyor. Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın 3 Ocak'ta Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro yönetimine yönelik hamlesi, Küba'nın ana yakıt tedarikçisini daha önce devreden çıkarmıştı.

Washington yönetiminin artan baskıları sonucunda Meksika'nın da Küba'ya yönelik petrol sevkiyatını durdurması, ülkedeki enerji arzını giderek daha zor bir duruma soktu. Ekim 2024'ten bu yana altyapı arızaları ve bölgeyi vuran kasırgaların da etkisiyle, ada halkı uzun süredir düzenli elektrik hizmetine ulaşamıyor.