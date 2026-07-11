Oyuncu Sinem Kobal, ailesiyle birlikte çıktığı tatilden yeni fotoğrafları sosyal medya hesabı üzerinden takipçilerinin beğenisine sundu. İki çocuk annesi olan Kobal'ın paylaşımları kısa sürede magazin gündeminde yer buldu.

Instagram'da 5,7 milyon takipçisi bulunan başarılı oyuncu, tatil temalı emojilerle desteklediği gönderisinde hem çocuklarıyla geçirdiği anlara hem de kendi fotoğraflarına yer verdi. Kahverengi bikinisiyle kamera karşısına geçen Kobal'ın formu takipçilerinin dikkatini çekti.

AİLE HAYATINI GÖZLERDEN UZAK YAŞIYOR

Meslektaşı Kenan İmirzalıoğlu ile 2016 yılında dünyaevine giren Sinem Kobal, kızları Lalin'i 2020'de, Leyla'yı ise 2022 yılında kucağına almıştı. Çift, çocuklarını basından ve kameralardan uzak bir şekilde büyütmeyi tercih ediyor. Yakın zamanda birlikteliklerinin onuncu yılını kutlayan ikili, düğün günlerine ait kareleri de takipçileriyle paylaşmıştı.

ANNELİK SÜRECİNİ NASIL ANLATIYOR?

Geçtiğimiz aylarda katıldığı Empati programında annelik serüvenine dair açıklamalarda bulunan ünlü oyuncu, bu sürecin zorluklarına ve güzelliklerine değinmişti. Annelik deneyimini bitmeyen bir serüven olarak tanımlayan Kobal, Kenan İmirzalıoğlu'nun da babalık konusunda beklentilerinin ötesinde bir tutum sergilediğini aktarmıştı. İmirzalıoğlu'nun çocukların doğumundan sonra daha yumuşak bir karaktere büründüğünü belirten oyuncu, eşinin evde kendisinden daha fazla yemek yaptığını da ifade etmişti.