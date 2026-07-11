Brezilya'nın Amazon bölgesinde yer alan Pará eyaletine bağlı Santarém köyünde inşa edilen ahşap köprü, yüksek maliyeti nedeniyle ülkede büyük bir tartışmanın fitilini ateşledi. Haziran ayında kullanıma açılan ve bölgedeki 5 bin kişilik yerel halkın ulaşım sorununu çözmeyi hedefleyen proje, şeffaflık eksikliği gerekçesiyle eleştirilerin odağına yerleşti.

Sözcü Gazetesi'nin aktardığına göre, sel mevsimlerinde dış dünyayla bağlantısı tamamen kesilen yerel halk için hayata geçirilen yapı, yalnızca 375 metre uzunluğa ve 2,5 metre genişliğe sahip. Sadece yayaların, bisikletlilerin ve motosiklet sürücülerinin kullanımına uygun olan bu mütevazı köprü için belediye bütçesinden tam 18 milyon 340 bin Türk Lirası, yani yaklaşık 1,97 milyon Brezilya Reali harcandı.

METREKARESİ 48 BİN LİRAYA MAL OLDU

Bölge sakinlerinin sel felaketlerine karşı otuz yılı aşkın süredir talep ettiği bu yatırım, özellikle öğrencilerin okullarına ve çiftçilerin tarlalarına ulaşabilmesi için kritik bir rol üstleniyor. Ancak metrekare maliyetinin yaklaşık 48 bin Türk Lirası'na (5 bin 200 Brezilya Reali) denk gelmesi, kamu kaynaklarının verimli kullanımı konusunda ciddi soru işaretleri doğurdu. Projenin tüm finansmanı doğrudan yerel belediyenin kasasından karşılandı.

ŞEFFAFLIK VE TEKNİK VERİ EKSİKLİĞİ NEDEN TEPKİ ÇEKTİ?

Harcanan bütçenin büyüklüğüne karşın, yapının teknik detaylarına ilişkin resmi makamlardan doyurucu bir açıklama gelmemesi tepkileri daha da artırdı. Belediyenin proje raporlarında köprünün maksimum taşıma kapasitesi, inşasında tercih edilen ahşabın türü ve planlanan kullanım ömrü gibi temel mühendislik verileri yer almıyor. Ayrıca yapının, Amazon havzasının son derece zorlu ve yıpratıcı iklim şartlarına karşı nasıl bir bakım sürecinden geçirileceği de belirsizliğini koruyor.

AMAZON BÖLGESİNDE ULAŞIM ZORLUKLARI NELERDİR?

Amazon havzasında yılın belirli dönemlerinde yaşanan şiddetli yağışlar, nehir su seviyelerinin metrelerce yükselmesine ve geniş ormanlık alanların sular altında kalmasına neden oluyor. Bu coğrafi gerçeklik, karayolu bağlantısı olmayan kırsal toplulukları aylarca sürebilecek bir izolasyonla baş başa bırakıyor. Yerel makamlar köprünün bu coğrafi tecridi ortadan kaldırdığını ve bölgeyi dışa bağladığını savunsa da, kamuoyu projenin maliyetine yönelik bağımsız bir denetim sürecinin başlatılmasını talep etmeye devam ediyor.