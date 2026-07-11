ABD'nin Los Angeles kentinde inşa edilen 73 katlı Wilshire Grand Center projesi, inşaat teknolojileri alanında tarihi bir lojistik operasyonuna sahne oldu. Sözcü'nün aktardığı bilgilere göre, binanın temeli için 20 saat boyunca kesintisiz beton dökülerek "Dünyanın En Büyük Kesintisiz Beton Dökümü" unvanıyla Guinness Rekorlar Kitabı'na girildi.

The Conco Companies tarafından yürütülen operasyonda, yaklaşık 16 bin 200 metreküp (37 bin ton) beton kullanıldı. Şehir içi trafiği aksatmamak adına 227 hazır beton mikseri belirli güzergahlarda 10 ile 14 arasında ardışık sefer düzenledi. Toplamda 2 bin 100'ü aşkın teslimat yapılırken, alana yerleştirilen 18 adet bomlu pompa eş zamanlı çalışarak betonu eşit şekilde dağıttı. Tüm süreç, GPS ve telsiz ağlarıyla anlık koordine edildi.

NEDEN KESİNTİSİZ DÖKÜM TERCİH EDİLDİ?

Yüksek sismik risk taşıyan bölgelerde inşa edilen devasa yapılarda, betonun farklı zamanlarda dökülmesi sonucu oluşan zayıf noktalara "soğuk derz" adı veriliyor. Bu riskin önüne geçmek ve "Fernando Formasyonu" adı verilen kaya zeminine yükü dengeli dağıtmak amacıyla, 5,5 metre kalınlığındaki radye temelin inşasına hiç ara verilmedi. Bu kesintisiz işlem, binanın olası sismik hareketlerde bütünlüğünü koruması için hayati önem taşıyor.

ESKİ REKOR LAS VEGAS'TAYDI

Guinness resmi verilerine yansıyan bu 20 saatlik operasyon, 1999 yılında Las Vegas'taki The Venetian oteline ait olan bir önceki rekoru geride bıraktı. 2017 yılında tamamlandığında 335,3 metre yüksekliğe ulaşan Wilshire Grand Center, sismik enerji sönümleyici cihazları ve çelik çapraz bağlarıyla ABD'nin batı kıyısındaki en yüksek bina konumunda bulunuyor.