Brezilya'nın Sao Paulo eyaletinde yer alan Caçapava bölgesinde üretilen karıncalı peynir, gastronomi dünyasında dikkatleri üzerine çekiyor. Estancia Silvania çiftliğinin kurucusu Camila Almeida tarafından geliştirilen ve "iça" adı verilen yaprak kesici karıncaları içeren Taiada Silvânia peyniri, uluslararası yarışmalarda kazandığı başarılarla adından söz ettiriyor.

2021 yılında ilk kez piyasaya sunulan bu yenilikçi ürün, yerel bir tüketim alışkanlığını modern peynircilikle harmanlıyor. Brezilya basınına yansıyan açıklamalara göre Almeida, karıncaların peynire sadece şekillendirme aşamasında ve tam kıvamında kavrulmuş olarak eklenebildiğini, bu sürecin büyük bir hassasiyet gerektirdiğini aktardı.

FRANSA'DAN BRONZ MADALYA İLE DÖNDÜ

Fransa'nın Tours kentinde düzenlenen Mondial du Fromage et des Produits Laitiers yarışmasında jürinin karşısına çıkan karıncalı peynir, bronz madalyaya layık görüldü. Bu başarının ardından Paris'teki Salon du Fromage fuarına da özel davetle katılan ürün, Güney Amerika'daki yarışmalarda da çeşitli ödüller elde etti.

KARINCALI PEYNİRİN AROMASI NASIL ELDE EDİLİYOR?

Doğal ortamda beslenen GIR cinsi ineklerin çiğ A2 sütünden üretilen peynir, tatlımsı ve sert bir dokuya sahip. İçeriğindeki kavrulmuş iça karıncaları, ürüne badem ve kestane notalarının yanı sıra karakteristik bir çıtırlık katıyor. Geleneksel böcek tüketiminin lüks gastronomiyle buluştuğu bu özel reçete, sürdürülebilir gıda arayışındaki modern mutfak kültürüne de endüstriyel bir alternatif sunuyor.

Sınırlı miktarda üretilen bu sıra dışı peynire ulaşmak ise oldukça maliyetli. Brezilya'da kilogram fiyatı 200 real (yaklaşık 38 dolar) olan Taiada Silvânia, güncel kurlarla yaklaşık 1.785 Türk Lirası'na denk gelen fiyatıyla lüks tüketim pazarında alıcı bulmaya devam ediyor.