Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) tarafından başlatılan Antalya Havalimanı genişleme projesinde inşaat aşamasına geçildi. Proje kapsamında kapasiteyi artırmak amacıyla oluşturulan özel hangar arsalarında ilk temel döküldü.

İhale süreci sonucunda her biri 17 bin 600 metrekare büyüklüğündeki alanlar havacılık şirketlerine kiralandı. DHMİ verilerine göre, Türk Hava Yolları Teknik A.Ş. ve SunExpress ikişer, Southwind Airlines ise bir adet hangar arsası kiralama işlemini tamamladı.

İLK BETON DÖKÜLDÜ

Gerekli resmi prosedürlerin ve teknik hazırlıkların ardından sahada ilk çalışmayı Southwind Airlines başlattı. Şirketin HN-6 MRO

Geniş Gövdeli Uçak Bakım Hangarı Projesi için inşaat alanına ilk temel betonu dökülerek fiziki süreç resmen başlatılmış oldu.

YENİ YATIRIMLARIN BÖLGEYE ETKİSİ NE OLACAK?

Yeni tesisin faaliyete geçmesiyle geniş gövdeli uçakların teknik bakım ihtiyaçları doğrudan Antalya'da karşılanabilecek. Bu durum, Akdeniz çanağındaki uçuş operasyonlarında havayolu şirketlerine ciddi bir verimlilik artışı sağlayacak. Antalya Havalimanı'nın bölgesel bir havacılık ve bakım üssüne dönüşmesi, Alanya başta olmak üzere bölge turizminin ulaşım altyapısını güçlendireceği için turizm sektörü tarafından da yakından takip ediliyor.