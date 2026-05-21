​Saadet Partisi Alanya İlçe Başkanı Hüseyin Sarıca, son aylarda yoğunlaşan trafik denetimleri ve sürücülere peş peşe kesilen para cezalarını çarpıcı veriler ve Alanya'da şahit olduğu bir olayla yeniden gündeme taşıdı. Sürücülerin kâbusu haline gelen cezaların amacından saptığını savunan Sarıca, hükümetin bütçe açığını vatandaşın cebinden kapatmaya çalıştığını iddia etti ve ezber bozan bir "teşvik" önerisi sundu.

​YILLIK HEDEF 4 AYDA DEVRİLDİ!

​Başkan Hüseyin Sarıca, merkezi yönetimin bütçe hedefleri ile kesilen cezalar arasındaki uçurumu gözler önüne seren şu çarpıcı rakamları paylaştı:

​"2026 yılı için merkezi yönetimin belirlediği toplam trafik para cezası hedefi 73 milyar 344 milyon 559 bin lira olarak açıklanmıştı. Ancak sadece ilk dört ayda kesilen trafik para cezaları tutarı 78 milyar 487 milyon 133 bin liraya ulaşarak yıllık hedefi şimdiden aşmıştır."

​‘BİR GENCE 92 BİN 500 LİRA CEZA YAZILMIŞ’

​Alanya'da bizzat şahit olduğu bir olayı aktaran Başkan Sarıca, cezaların ulaştığı fahiş boyutları şu sözlerle anlattı: "Geçtiğimiz günlerde yatsı namazı öncesi bir camide çay içerken dört motorlu liseli gencimiz geldi. Kendilerine trafik cezası yiyip yemediklerini sordum. İçlerinden biri arkadaşını göstererek, kaskı olmadığı ve trafikte düzeni bozduğu gerekçesiyle 92 bin 500 lira trafik cezası yediğini söyledi. Elbette kasksız trafiğe çıkmayı da kuralların ihlal edilmesini de asla kabul edemeyiz. Herkes kurallara uymak zorundadır. Ancak trafiğe çıkan vatandaşlarımız Türkiye Cumhuriyeti’nin müşterisi değildir."

​‘HÜKÜMET EKONOMİYİ DÜZELTMEK İÇİN CEZALARA SARILDI’

​Hükümetin vatandaşa hizmet etmek yerine onu bir gelir kapısı olarak gördüğünü iddia eden Sarıca, şöyle devam etti: "Bugün görüyoruz ki hükümet, ekonomiyi düzeltmek adına adeta vergilere, harçlara ve trafik cezalarına sarılmış durumdadır. Vatandaşı adeta bir gelir kapısı gibi gören bu anlayış kabul edilemez. Biz diyoruz ki; trafik cezaları elbette olsun, ancak daha makul ve daha adaletli seviyelere çekilsin."

​CEZA YERİNE ÖDÜL: YÜZDE 50 İNDİRİM ÖNERİSİ!

​Sadece ceza keserek trafiğin düzeltilemeyeceğini belirten Sarıca, sistemi kökten değiştirecek yapıcı bir çözüm önerisi sundu: "Cezayla birlikte mutlaka bir teşvik sistemi de uygulanmalıdır. Örneğin; bir yıl boyunca hiç trafik cezası almayan vatandaşlarımız ödüllendirilmelidir. Bu vatandaşlarımıza araç muayenesinde ve Motorlu Taşıtlar Vergisi'nde (MTV) yüzde 50 indirim sağlanmalıdır. Kurallara uyan vatandaş cezalandırılmamalı, tam tersine ödüllendirilmelidir. Böyle bir teşvik sistemi, toplumda trafik kurallarına uyma bilincini daha da artıracaktır. İnsanlarımız 'Ben de vergilerde indirimden faydalanayım' diyerek kurallara daha hassas yaklaşacaktır. Sadece ceza kesen değil, teşvik eden ve bilinçlendiren bir sistem kurulmalıdır."