​Alanya, uluslararası çapta büyük bir eğitim organizasyonuna ev sahipliği yaptı. Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu koordinatörlüğünde yürütülen “Özel Öğretmenler Dijitalleşiyor” (Special Teachers Are Going Digital) başlıklı Erasmus+ projesinin 3. Hareketlilik programı, 10-16 Mayıs 2026 tarihleri arasında Alanya’da başarıyla gerçekleştirildi.

​Romanya ve Yunanistan’dan gelen eğitim heyetleri, bir hafta boyunca özel eğitimde dijital araçların kullanımı, materyal geliştirme ve iyi uygulamaların paylaşımı üzerine yoğun bir mesai harcadı.

​EĞİTİM SİSTEMİNDEN ENGEL FARKINDALIĞINA UZANAN YOLCULUK

​Programın ilk gününde Mahmutlar Selçuklu Ortaokulu Müdürü Timuçin Çekinmez tarafından konuk heyete Türk Eğitim Sistemi ve Türkiye’deki özel eğitim faaliyetleri hakkında kapsamlı bir sunum yapıldı. Ardından, İlçe Engelliler Haftası kutlamaları kapsamında Sakine Nesibe Zamanoğlu Özel Eğitim Okulu’ndaki etkinliklere katılan yabancı konuklar, sınıf içi gözlemlerle sistemin işleyişini yerinde inceleme fırsatı buldu.

​KURUMSAL ZİYARETLER VE AKADEMİK İŞ BİRLİĞİ

​Proje kapsamında Alanya İlçe Milli Eğitim Müdürü Yusuf Yılmaz makamında ziyaret edilerek, özel gereksinimli öğrencilerin eğitim kalitesinin artırılmasına yönelik stratejik bir toplantı gerçekleştirildi. Heyet ayrıca, Alanya Alaaddin Keykubat Üniversitesi (ALKÜ) Eğitim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Uslu’yu da ziyaret ederek üniversitenin Engelliler Haftası programına katılım sağladı ve akademik iş birlikleri üzerine görüş alışverişinde bulundu.

​ÖĞRETMENLER DİJİTAL DÜNYANIN ARAÇLARIYLA DONATILDI

​Hafta boyunca düzenlenen yenilikçi atölye çalışmalarında öğretmenler adeta teknoloji çıkarması yaptı. Katılımcı eğitimciler, özel eğitimde kullanılmak üzere interaktif materyaller geliştirerek dijital dünyanın sunduğu en güncel eğitim araçlarını deneyimleme ve kendi müfredatlarına entegre etme fırsatı yakaladı.

​BAŞARI SERTİFİKALARLA TAÇLANDIRILDI

​Proje faaliyetlerinin genel değerlendirmesi ve ortaya çıkan dijital ürünlerin sunumunun ardından, kapanış gününde düzenlenen törenle tüm katılımcılara sertifikaları takdim edildi.

​Okul Müdürü Timuçin Çekinmez, projenin özel eğitimde dijitalleşme adına çok önemli bir köprü kurduğunu belirterek emeği geçen tüm öğretmenlere ve paydaşlara teşekkürlerini iletti.

Avrupa Birliği tarafından fonlanan bu anlamlı proje, çekilen hatıra fotoğrafları ve güzel dostluklarla son buldu.