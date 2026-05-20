

Alanya’da muz fiyatları yeniden gündemde. Türkiye’nin en önemli yerli muz üretim merkezlerinden biri olan ilçede, bazı zincir marketlerde satışa sunulan yerli muzun kilogram fiyatı 150 TL’ye kadar yükseldi. Üretim seralarının hemen yanında oluşan fiyatlar, vatandaşların tepkisini çekti.

İlçede muz üretimi yapan çiftçiler, ürünün bahçeden çıkış fiyatının ortalama 45 ila 55 TL arasında değiştiğini söylüyor. Market rafına ulaşana kadar fiyatın neredeyse üç katına çıkması ise hem üreticiyi hem tüketiciyi rahatsız ediyor.

Özellikle son dönemde artan market fiyatları nedeniyle birçok vatandaş artık yerli muzu eskisi kadar alamadığını ifade ediyor. Alanya’da yaşayan bazı tüketiciler, “Muzun yetiştiği yerde bu fiyatı görmek normal değil” diyerek zincir marketlerdeki etiketlere tepki gösterdi.

Muz üreticileri ise yüksek fiyatın kendilerine yansımadığını savunuyor. Gübre, işçilik, elektrik ve sulama maliyetlerinin arttığını belirten üreticiler, buna rağmen marketteki rakamların üretici fiyatıyla örtüşmediğini dile getiriyor.

Antalya Alanya’da özellikle yerli muz fiyatlarıyla ilgili tartışmalar son aylarda daha sık gündeme gelirken, vatandaşlar denetimlerin artırılmasını ve üreticiyle market arasındaki fiyat farkının açıklanmasını istiyor.