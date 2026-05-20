Süper Lig'i 69 puan toplayarak üçüncü sırada bitiren ve Türkiye Kupası'nda finale adını yazdıran Trabzonspor'da, Başkan Ertuğrul Doğan HT Spor yayınına katıldı. Yayında kulübün genel durumu hakkında bilgi veren Doğan, kupa finalinden yeni sezon planlamasına kadar birçok konuya açıklık getirdi.

Kupa finali için stadyuma gelecek bordo-mavili taraftarlara bir jest hazırladıklarını belirten Doğan, kapıda yeni sezon formalarının hediye edileceğini duyurdu. Futbolda kupa kazanılmadan başarılı sayılmanın mümkün olmadığını ifade eden başkan, taraftarın beklentilerini anladığını ve finalde bu mahcubiyeti gidereceklerine inandığını aktardı.

FATİH TEKKE'NİN ALANYASPOR GEÇMİŞİ VE DESTEK

Takımın teknik direktörü Fatih Tekke'nin Trabzonspor için bir efsane olduğunu vurgulayan Ertuğrul Doğan, deneyimli çalıştırıcının kariyer yolculuğuna dikkat çekti. Tekke'nin daha önce İstanbulspor ve Alanyaspor gibi takımlarda görev aldığını hatırlatan Doğan, şampiyonluğa oynayan bir takımda ilk yılını geçiren teknik adama tam destek verdiklerini belirtti. Alanyaspor dönemindeki tecrübelerinin ardından Trabzonspor'da genç oyuncularla yola çıkan Tekke'nin yoğun bir mesai harcadığı ifade edildi.

TRABZONSPOR'UN TRANSFER STRATEJİSİ NASIL ŞEKİLLENİYOR?

HT Spor'un aktardığı bilgilere göre, bordo-mavili ekip scout transferlerinde Avrupa ortalamasının üzerinde bir başarı yakaladı. Bilinmeyen oyunculara 5-6 milyon euro yatırım yapılan sezonda, sadece bir oyuncunun satışından tüm harcamanın geri kazanılması hedefleniyor. Mevcut kadrodan 7-8 isme önemli teklifler geldiği belirtilirken, Ruslan Malinovskyi ve Thierry Karadeniz transferlerinin tamamlandığı duyuruldu. Ayrıca yerli rotasyonunu güçlendirmek adına 6-7 yeni oyuncu ile görüşmelerin sürdüğü bilgisi paylaşıldı.

NWAKAEME İÇİN YENİ GÖREV VE GALATASARAY YANITI

Eski yıldızları Nwakaeme ile ön görüşme yaptıklarını belirten Doğan, oyuncuya teknik kadroda değil, Afrika pazarından sorumlu scout ekibinde görev alması için teklif sunduklarını açıkladı. Andre Onana'yı da takımda tutmaya çalıştıklarını ekleyen Doğan, Galatasaray ile yaşanan gerginliklere de değindi. Trabzonspor'un çıkarlarını korumak adına gereken cevapları zamanı geldiğinde verdiklerini ifade eden başkan, atılan adımların tamamen kulüp menfaatleri doğrultusunda olduğunu sözlerine ekledi.