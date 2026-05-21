Marşlar eşliğinde ilerleyen motosikletlilere Alanya halkı sevgi gösterilerinde bulundu. ​Alanya, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı muhteşem bir görsel şölenle kutladı. 19 Mayıs programı kapsamında, Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun önderliğinde organize edilen dev kortej, ilçede bayram coşkusunu zirveye taşıdı.

​İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin de motosikletleriyle katılarak rehberlik ettiği tur, Alanya caddelerinde renkli görüntülere sahne oldu. Şehir turu boyunca motorlardan yükselen marşlara, yol kenarındaki vatandaşlar ve esnaflar ellerindeki Türk bayraklarıyla yoğun ilgi ve sevgi gösterileriyle eşlik etti. Kolluk kuvvetleri ve motosiklet tutkunlarının omuz omuza gerçekleştirdiği bu anlamlı etkinlik, Alanya'daki bayram kutlamalarına damgasını vurdu.

​BİZİ BİZ YAPAN DEĞERLERİ YAŞATIYORUZ

​Alanya Motospor Kulübü Başkanı Uğur Uzun: "Alanya Motospor Kulübü olarak her milli bayramda bu büyük coşkuyu layığıyla yaşıyor ve yaşatmaya çalışıyoruz. Bugün de kortejimizle sokaklardaydık ve milli bayramlarımızın önemini, bizi biz yapan değerleri bir kez daha derinden hissettik. Bizlere eşlik eden ilçe emniyet ve jandarma ekiplerimize, ayrıca yol boyunca coşkumuza ortak olan tüm Alanya halkına teşekkür ederim. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'mız kutlu olsun." ifadelerini kullandı.