Alanya Kaymakamlığı bünyesinde faaliyet gösteren Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı, Kurban Bayramı öncesinde ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik önemli bir sosyal destek programını hayata geçirdi. Kaymakam Şakir Öner Öztürk başkanlığında gerçekleştirilen Mütevelli Heyeti Toplantısı’nda, bayram öncesi yapılacak yardımlar değerlendirildi.

Toplantıda alınan karar doğrultusunda, Alanya genelinde yaşayan 2 bin 32 ihtiyaç sahibi aileye toplam 6 milyon 302 bin 129 TL nakdi yardım yapılacağı bildirildi.

BAYRAM ÖNCESİ HESAPLARA YATIRILACAK

Yetkililerden alınan bilgiye göre, belirlenen yardım ödemeleri Kurban Bayramı öncesinde vatandaşların banka hesaplarına yatırılacak. Böylece ihtiyaç sahibi ailelerin bayram öncesinde temel ihtiyaçlarını daha rahat karşılayabilmesi amaçlanıyor.

Sosyal yardımların özellikle dar gelirli aileler açısından önemli bir destek oluşturduğu belirtilirken, ekonomik zorluk yaşayan vatandaşların yükünün bir nebze olsun hafifletilmesinin hedeflendiği ifade edildi.

KAYMAKAM ÖZTÜRK’TEN BAYRAM MESAJI

Alanya Kaymakamı Şakir Öner Öztürk, yapılan desteklerle ilgili açıklamasında ihtiyaç sahibi vatandaşların yanında olmaya devam ettiklerini söyledi.

Öztürk, “Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfımıza yapılan başvurular ve vakfımızın yürüttüğü çalışmalar neticesinde, Kurban Bayramı öncesinde 2 bin 32 ailemize toplam 6 milyon 302 bin 129 TL nakdi yardımı ulaştırıyoruz. Tüm vatandaşlarımızın Kurban Bayramı’nı kutluyor, hayırlı bayramlar diliyorum” ifadelerini kullandı.

SOSYAL DESTEK ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Alanya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı’nın yıl boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara yönelik çeşitli sosyal destek programlarını sürdürdüğü belirtilirken, özellikle bayram dönemlerinde yapılan yardımların aile bütçelerine önemli katkı sağladığı kaydedildi.

Kurban Bayramı öncesinde gerçekleştirilen bu destek çalışması, Alanya’da sosyal dayanışmanın güçlenmesine katkı sunan önemli adımlardan biri olarak değerlendirildi.