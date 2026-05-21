İstanbul’da kamuoyunda tanınan isimlere yönelik gerçekleştirilen uyuşturucu operasyonu, magazin ve sanat dünyasında geniş yankı uyandırdı. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında sanatçı, oyuncu ve sosyal medya fenomenlerinin bulunduğu çok sayıda kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Soruşturma dosyasına giren ihbarlar, dijital materyaller ve teknik incelemeler doğrultusunda bazı ünlü isimlerin uyuşturucu ve uyarıcı madde kullandığına yönelik makul şüphe oluştuğu belirtildi. Bunun üzerine İstanbul İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından sabah saatlerinde eş zamanlı operasyon düzenlendi.

25 ADRESE EŞ ZAMANLI OPERASYON

Edinilen bilgilere göre operasyon, sabah saat 07.00 itibarıyla İstanbul’un Beşiktaş, Sarıyer, Beyoğlu, Kağıthane ve Üsküdar ilçeleri ile Muğla’daki toplam 25 adrese gerçekleştirildi.

Jandarma ekipleri operasyon kapsamında belirlenen adreslerde arama yaparken, haklarında gözaltı kararı bulunan 25 şüpheliden 14’ünün yakalandığı öğrenildi.

GÖZALTINA ALINAN İSİMLER AÇIKLANDI

Operasyonda gözaltına alınan isimler arasında sanatçı Mabel Matiz (Fatih Karaca), oyuncu Feyza Civelek, işletmeci Volkan Bahçekapalı, oyuncu Onur Tuna, Osman Haktan Canevi, Aslıhan Turanlı, Kübra İmren Siyahdemir, Mehmet Rahşan, Cansu Tekin, Özgür Deniz Cellat, Tarık Tunca Bakır, Aycan Yağcı, Tuğçe Postoğlu ve Eda Dora’nın bulunduğu belirtildi.

DİJİTAL MATERYALLER İNCELENİYOR

Soruşturma kapsamında ele geçirilen dijital materyallerin detaylı incelemeye alındığı öğrenildi. Yetkililer, operasyonun yalnızca kullanım iddialarıyla sınırlı olmadığını, bağlantılı kişi ve olası tedarik zincirinin de araştırıldığını belirtti.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü ve soruşturmanın genişletilerek devam ettiği ifade edildi.

KAMUOYUNDA GENİŞ YANKI UYANDIRDI

Sanat ve televizyon dünyasından tanınan isimlerin yer aldığı operasyon, sosyal medyada kısa sürede gündem oldu. Olayla ilgili resmi açıklamaların ve adli sürecin ilerleyen saatlerde netlik kazanması bekleniyor.

Yetkililer, soruşturmanın devam ettiğini ve tüm değerlendirmelerin yargı süreci tamamlandıktan sonra netleşeceğini vurguladı.