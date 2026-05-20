İslam fıkhında farz veya vacip niteliği taşımayan, ancak yılın her gününde Allah’a şükretmek ve yardımlaşmak amacıyla kesilebilen nafile kurbanlar, sivil toplum kuruluşları aracılığıyla küresel çapta ihtiyaç sahiplerine ulaştırılıyor. Bağışçılar, gelişen dijital sistemler üzerinden saniyeler içinde vekâlet vererek dünyanın farklı bölgelerindeki yoksullukla mücadeleye destek olabiliyor.

İnsani yardım kuruluşlarının aktardığı bilgilere göre, Müslümanlar hayatlarındaki farklı gelişmelere istinaden çok çeşitli niyetlerle bu ibadete yöneliyor. Yeni doğan bebekler için şükür mahiyetinde akika, bir dileğin gerçekleşmesi durumunda zorunlu hale gelen adak ve hastalıklara karşı manevi bir korunma niyetiyle sadaka kurbanı sıklıkla tercih ediliyor. Bununla birlikte, vefat etmiş aile büyüklerinin ruhuna sevap göndermek veya yeni bir ev, araç gibi mülk edinimlerinde şükrünü ifade etmek isteyenler de nafile kurban bağışında bulunuyor.

VEKÂLET VE KESİM AŞAMALARI NASIL İŞLİYOR?

Operasyonel süreç, bağışçının online platformlar üzerinden kurban türünü seçip hukuki ve dini vekâletini kuruma devretmesiyle başlıyor. Sahadaki uzman koordinatörler ve veteriner hekimler, fıkhi şartları taşıyan sağlıklı kurbanlıkları özenle belirliyor. Kesim işlemleri, hijyenik tesislerde ehil kasaplar tarafından, bağışçının adı tekbirler eşliğinde okunarak gerçekleştiriliyor. Sürecin şeffaflığını sağlamak adına kesim anı kameralarla kaydediliyor ve bağışçıya eşzamanlı olarak SMS ile bilgi veriliyor.

DAĞITIM ORGANİZASYONU HANGİ BÖLGELERİ KAPSIYOR?

Kesim sonrasında eşit paylara bölünen etler, besin değerini koruması için soğuk zincir lojistik yöntemleriyle paketleme ünitelerine sevk ediliyor. Yerel ekiplerin daha önceden tespit ettiği muhtaçlık haritaları baz alınarak dağıtım rotaları oluşturuluyor. Etler rastgele değil; doğrudan mülteci kamplarına, kuraklıkla mücadele eden ücra köylere, yetimhanelere ve yoksul öğrencilerin eğitim gördüğü merkezlere teslim ediliyor.

GÜVENİLİR BAĞIŞ KURUMU SEÇİMİNDE NEYE DİKKAT EDİLMELİ?

Uzmanlar, yıl boyunca devam eden nafile kurban organizasyonlarında aracı kurumun resmi statüsünün önemine vurgu yapıyor. Bağış yapılacak sivil toplum kuruluşunun İçişleri Bakanlığı Sivil Toplumla İlişkiler Genel Müdürlüğü kütüğüne kayıtlı olması, şeffaf faaliyet raporları sunması ve kesim videolarını bağışçıyla eksiksiz paylaşması, ibadetin güvenliği ve hedefine ulaşması açısından en temel kriterler olarak öne çıkıyor.