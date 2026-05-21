EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı tarafından yazılı olarak yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı olarak, yaklaşık 1,5 yıldır Alanya Belediyemiz ile sağlıklı bir iletişim ve görüşme zemini oluşturabilmek adına çeşitli girişimlerde bulunmaktayız. Bu süreçte Alanya Belediyesi Zabıta Müdürü sayın Naci Uzunsakal ve Alanya Belediyesi Başkan Yardımcısı sayın Nazmi Zavlak ile görüşmeler gerçekleştirilmiş olup, kendilerine göstermiş oldukları ilgi ve misafirperverliklerinden dolayı teşekkür ederiz. Ancak tüm girişimlerimize rağmen yaklaşık 1,5 yıllık süre içerisinde Alanya Belediye Başkanı sayın Osman Tarık Özçelik ile herhangi bir görüşme gerçekleştirme imkanı ne yazık ki sağlanamamıştır. Defalarca yapılan randevu taleplerine rağmen tarafımıza sürekli ileri tarihli dönüşler yapılmış, ‘önümüzdeki hafta’ şeklinde ifadeler kullanılmasına karşın bugüne kadar resmi bir görüşme gerçekleştirilememiştir. Göreve geldiğimiz günden bu yana Hakan Çoban başkanlığındaki yönetimimizle birlikte şehitlerimizin sene-i devriyeleri, mevlid programları, iftar organizasyonları, şehit aileleri ve gazilerimize yönelik sosyal sorumluluk programları başta olmak üzere birçok anlamlı etkinlik gerçekleştirdik. Alanya Belediye Başkanı sayın Osman Tarık Özçelik’in de söz konusu programlara davet edilmesine rağmen programlarımıza iştirak sağlamadığı görülmüştür. Alanya Belediyemiz birçok programda başkan yardımcıları ve ilgili temsilciler tarafından temsil edilmiş olup, katılım sağlayan tüm belediye yetkililerine ayrıca teşekkür ederiz. Bununla birlikte son dönemde şehit ailelerimiz başta olmak üzere birçok vatandaşımız tarafından, ‘Alanya’daki tüm kurum ve kuruluşlara ziyaret gerçekleştirmenize rağmen neden Alanya Belediye Başkanı ile bir araya gelmiyorsunuz, herhangi bir problem mi bulunmaktadır?’ şeklinde tarafımıza yoğun şekilde sorular yöneltilmeye başlanmıştır. Kamuoyunda oluşan soru işaretlerini gidermek ve doğru bilgilendirme yapmak adına bu açıklamayı yapma gereği doğmuştur. EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı olarak; Alanya Kaymakamlığımız, Alanya İlçe Emniyet Müdürlüğümüz, Alanya İlçe Jandarma Komutanlığımız, kamu kurumlarımız, siyasi parti temsilciliklerimiz ve sivil toplum kuruluşlarımız başta olmak üzere toplumun birçok kesimiyle bir araya gelmeye, kurumumuzu anlatmaya ve ortak çalışmalar yürütmeye devam etmekteyiz. EMŞAV; şehit ailelerimizin, kahraman gazilerimizin ve onların emanetlerinin yanında duran, devletine bağlı, siyaset üstü bir vakıftır. Tek amacımız; aziz şehitlerimizin kıymetli ailelerine ve gazilerimize hizmet etmek, onların sesi olabilmek ve toplum içerisinde hak ettikleri değeri görmelerine katkı sunmaktır. Yapmış olduğumuz bu açıklama herhangi bir kurum ya da kişiyle polemik oluşturma amacı taşımamakta olup, tamamen kamuoyunu bilgilendirme niteliği taşımaktadır. EMŞAV Alanya İlçe Başkanlığı olarak bundan sonra da aynı sorumluluk bilinciyle çalışmalarımıza devam edeceğimizi kamuoyuna saygıyla bildiririz.”

Kaynak: EMŞAV BÜLTEN