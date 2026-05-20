Dışişleri Bakanlığı, uluslararası sularda durdurulan Küresel Sumud Filosu katılımcılarına yönelik bir İsrailli bakanın gerçekleştirdiği sözlü ve fiziki şiddete sert tepki gösterdi. Bakanlık, alıkonulan Türk vatandaşları ile diğer aktivistlerin derhal serbest bırakılması için diplomatik girişimlerin başlatıldığını duyurdu.

Dışişleri Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, söz konusu eylemlerin şiddetle kınandığı belirtildi. Açıklamaya göre, müdahalede bulunan bakanın tutumu, Netanyahu hükümetinin barbar ve şiddet odaklı zihniyetinin açık bir göstergesi olarak nitelendirildi. Ayrıca, vatandaşların güvenli dönüşü için diğer ülkelerle koordineli bir şekilde çalışmaların kararlılıkla sürdüğü aktarıldı.

SİYASİLERDEN KINAMA MESAJLARI

AK

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü Ömer Çelik, sosyal medya üzerinden yaptığı değerlendirmede, Sumud Filosu'nun insanlık onurunu temsil ettiğini ifade etti. Çelik, şiddet uygulayan zihniyeti hukuk önünde mahkum edeceklerini belirtti.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran ise sivil aktivistlere yönelik müdahaleyi "barbarlık" olarak tanımladı. Duran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın liderliğinde Gazze halkının haklı mücadelesine verilen desteğin süreceğini ve gönüllülerin güvenli şekilde ülkelerine dönmeleri gerektiğini vurguladı.

KÜRESEL SUMUD FİLOSU NEDİR?

Gazze'ye uygulanan ablukayı kırmak ve bölgeye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan Küresel Sumud Filosu, çok sayıda ülkeden sivil toplum kuruluşları ve aktivistlerin katılımıyla organize ediliyor. İsrail güçlerinin uluslararası sularda sivil filolara yönelik müdahaleleri, hem bölgesel gerilimi artırıyor hem de uluslararası hukukun ihlali bağlamında geniş yankı uyandırıyor.