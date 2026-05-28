Güney Amerika ülkesi Kolombiya, uzun yıllardır devam eden silahlı çatışma ve güvenlik sorunlarıyla bir kez daha gündemde. Ülkenin güneyindeki Guaviare yönetim bölgesine bağlı San Jose del Guaviare kırsalında, eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensuplarından oluşan iki muhalif grup arasında şiddetli çatışmalar yaşandı.

Kolombiya basınında yer alan bilgilere göre çatışmalarda iki taraftan çok sayıda silahlı unsur hayatını kaybetti. İlk belirlemelere göre ölü sayısının 50’ye ulaştığı, yaşamını yitirenler arasında örgütlerin üst düzey isimlerinin de bulunduğu ifade edildi.

Bölgedeki çatışmalar nedeniyle çok sayıda sivilin güvenlik endişesiyle kırsal alanlardan ayrılmaya başladığı belirtilirken, yerel halkın yaşanan gelişmeler nedeniyle tedirgin olduğu aktarıldı.

ÇATIŞMANIN MERKEZİNDE ESKİ FARC FRAKSİYONLARI VAR

Kolombiya ordusunun verdiği bilgilere göre çatışmalar, FARC’ın dağılmasının ardından ortaya çıkan silahlı yapılanmalar arasında yaşandı. Çatışan gruplardan birinin liderliğini, ‘Ivan Mordisco’ lakabıyla bilinen Nestor Gregorio Vera yürütüyor. Diğer grubun ise ‘Calarca’ lakaplı Alexander Diaz Mendoza tarafından yönetilen EMBF olduğu belirtildi.

Yetkililer, bölgede kontrol sağlama, uyuşturucu kaçakçılığı güzergâhları ve kırsal alan hakimiyeti nedeniyle gruplar arasında uzun süredir gerilim yaşandığını değerlendiriyor.