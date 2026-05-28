Çin’in orta kesiminde yer alan Henan eyaletine bağlı Nanyang şehrinde meydana gelen trafik kazası ülkede büyük üzüntü yarattı. Yolcu taşıyan minibüsün kara yolunda ilerleyen kamyona arkadan çarpması sonucu minibüste bulunan 16 kişiden 13’ü hayatını kaybetti.

Yerel yetkililer tarafından paylaşılan ilk bilgilere göre kaza, sabah saatlerinde yoğun araç trafiğinin bulunduğu güzergâhta yaşandı. Çarpmanın etkisiyle minibüsün ön kısmı büyük hasar aldı. Olay yerine çok sayıda sağlık, polis ve itfaiye ekibi sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Yaralıların sağlık durumuna ilişkin resmi makamlar tarafından ayrıntılı bilgi paylaşılmadı.

KAZANIN NEDENİ ARAŞTIRILIYOR

Çin Kamu Güvenliği Bakanlığı, kazanın ardından geniş çaplı soruşturma başlatıldığını duyurdu. İlk incelemelerde minibüsün kamyona yüksek hızla arkadan çarpmış olabileceği değerlendirilirken, teknik arıza, sürücü dikkatsizliği ve yol koşulları gibi ihtimallerin de araştırıldığı belirtildi.

Polis ekipleri olay yerinde uzun süre inceleme yaptı. Trafik akışı kontrollü şekilde sağlanırken, hasar gören araçların kaldırılması için vinç desteği kullanıldı.