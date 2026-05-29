CHP’de kurultay sürecinin ardından sular durulmak bilmezken, yargıdan gelen hamle parti içi dengeleri altüst etti. Mahkeme kararıyla yeniden CHP Genel Başkanlığı koltuğuna iade edilen Kemal Kılıçdaroğlu’nun bu dönüşü, parti içindeki "değişimci" kanatta büyük bir yankı ve tepkiyle karşılandı.

Gazipaşa’nın CHP’li eski Belediye Başkanı Cem Burak Özgenç, mahkeme kararıyla koltuğuna dönen Kılıçdaroğlu ve ekibine yönelik adeta "mutlak butlan" iması taşıyan zehir zemberek bir açıklama yaptı. Özgenç, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Kılıçdaroğlu’nun geçmişte girilen seçimlerdeki mağlubiyet serisine göndermede bulunarak şu ifadeleri kullandı:

"İşe iyi tarafından bakalım. Bu seçimde biz çok güçlü olacağız. Çünkü; her zaman 'kaybeden' ve 'kaybettiren' artık onların tarafında."

YARGI KARARIYLA DÖNÜŞE "SİYASETEN HÜKÜMSÜZ" GÖNDERMESİ

Özgenç’in bu hamlesi, mahkeme kararıyla genel başkanlığa dönen Kılıçdaroğlu’nun, parti tabanında ve yerel örgütlerde siyasi bir karşılığının kalmadığının açık bir dışavurumu olarak yorumlandı. Girilen her kritik seçimi kaybetmesine rağmen hukuki yollarla yeniden yönetimi devralan Kılıçdaroğlu'nu "kaybeden ve kaybettiren olarak tanımlayan Özgenç, bu ekibin mevcut parti iradesinin karşısında konumlanmasını seçimler öncesi CHP’nin geleceği adına ironik bir "avantaj" olarak nitelendirdi. Siyasi kulislerde bu paylaşım, yargı kararıyla gelen koltuğun, sandıkta ve örgüt vicdanında "mutlak bir hükümsüzlük" taşıdığı şeklinde yorumlandı.

Kaynak: Haber Merkezi