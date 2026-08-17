Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), engelli ve malul aylığı alan vatandaşları kontrol muayenesi süreleri hakkında uyardı. Türkiye Gazetesi yazarı ve SGK Başuzmanı İsa Karakaş'ın aktardığına göre, muayene süresini üç aydan fazla geciktiren sigortalıların kesilen aylıkları geçmişe dönük olarak tamamen iptal ediliyor.

SGK, hak sahiplerine muayene tarihinden en az üç ay önce resmi bir sevk belgesi gönderiyor. Belgede yalnızca yıl ve ay yer alıyorsa, ilgili ayın ilk günü resmi kontrol tarihi kabul ediliyor. Karakaş, tebligatın ulaşmasının ardından hastane sürecinin hemen başlatılması gerektiğini bildirdi.

RAPOR TESLİM SÜRESİ MAAŞI NASIL ETKİLİYOR?

Sağlık raporu, belirlenen kontrol tarihinden önceki üç ay içinde alınır ve malullük halinin sürdüğü tespit edilirse maaş ödemesinde herhangi bir kesinti yaşanmıyor. Rapor sonucunda malullüğün bittiği anlaşılırsa aylık iptal ediliyor ancak o güne kadar ödenen tutarlar hak sahibinden geri istenmiyor.

Raporun kontrol tarihini takip eden üç ay içinde teslim edilmesi durumunda ise maaş geçici olarak durduruluyor. Kurum tarafından yapılan inceleme sonrası rapora onay verilirse, kesildiği tarihten itibaren biriken tutarlar hak sahibine toplu şekilde ödeniyor.

AYLIK KESİNTİSİNDEN KORUNMAK İÇİN NE YAPILMALI?

Hak sahiplerinin muayene bildirimlerini kaçırmaması için ikametgah adreslerini güncel tutmaları gerekiyor. Posta yoluyla gelen tebligatların gecikmesi veya gözden kaçması riskine karşı, vatandaşlar e-Devlet sistemi üzerinden SGK evrak takibi yaparak kontrol tarihlerini teyit edebiliyor. Sürenin üç ayı geçmesi halinde yeni aylık, ancak yeni rapor tarihini izleyen ayın başında tekrar başlatılabiliyor.

Kontrol muayeneleri, kurum sağlık kurullarının talebi, sigortalının beyanı, rapordaki eksiklikler veya ihbarlar üzerine istenebiliyor. Sürekli iş göremezlik geliri alanlar ile malul çocuklar da bu denetim sürecine dahil ediliyor. Uzmanlar, kendi ihmali nedeniyle süreyi kaçıranların geçmiş dönem maaşlarını yasal olarak SGK'dan talep edemeyeceğini vurguluyor.